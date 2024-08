Cresc salariile bugetarilor pe repede înainte, așa e în campanie electorală. Ce se întâmplă cu leafa profesorilor, medicilor și nu numai

În contextul campaniei electorale, premierul Marcel Ciolacu a anunțat majorări salariale semnificative pentru angajații din sectorul public, cu accent pe domeniile educației și sănătății.

Aceste creșteri sunt menite să îmbunătățească nivelul de trai al cadrelor didactice, al personalului medical și al asistenților sociali, într-un efort de a răspunde nemulțumirilor salariale și de a stimula economia românească.

Creșterile salariale anunțate

În cadrul unei apariții la postul Antena 3 CNN, premierul Marcel Ciolacu a detaliat angajamentele guvernamentale privind majorările salariale care vor intra în vigoare începând cu luna iunie. Astfel, angajații din sistemul sanitar și cei din domeniul asistenței sociale vor beneficia de o creștere de 20%, iar cadrele didactice vor vedea o majorare de 7%.

„Recomandarea primită de la Comisie a fost, în primul rând, legată de creșterea pensiilor mici, pentru că avem acel grad de sărăcie, al doilea din Europa. Părerea mea este că atunci când faci un efort bugetar, banii trebuie să fie direcționați astfel încât să dezvolți ceva și în economia românească,” a declarat Marcel Ciolacu.

Cum acoperă Guvernul costurile

Premierul a oferit clarificări cu privire la sursele de finanțare pentru aceste majorări salariale. El a menționat că Guvernul a reușit să colecteze venituri suplimentare semnificative și să direcționeze fonduri către investiții.

„Avem venituri mai mari cu aproape 25 de miliarde. Am stat de vorbă cu ministrul Finanțelor și am analizat fiecare zonă de impozitare. Cifrele nu mint niciodată. Am direcționat 25 de miliarde către investiții. În primele patru luni ale anului, am avut investiții de 41 de miliarde de lei. Niciodată în România nu au fost investiții de o asemenea anvergură,” a explicat Ciolacu.

Acesta a subliniat că investițiile sunt esențiale pentru creșterea economică și, implicit, pentru creșterea veniturilor colectate de stat, care vor permite susținerea majorărilor salariale anunțate.

Impozitarea muncii și protestele sindicale

Un alt subiect important abordat de premier a fost impozitarea muncii în România. În lumina anunțurilor de proteste făcute de Blocul Național Sindical și alte organizații sindicale, Ciolacu a recunoscut că nivelul ridicat al taxelor pe muncă reprezintă o problemă majoră, în special pentru veniturile mici.

„Impozitele discutate nu sunt de anul acesta. Impozitarea muncii este ridicată în România, în special pentru veniturile mici, în comparație cu alte țări din Europa. Aproximativ o treime dintre români au salariul minim pe economie și o reducere a impozitării pentru aceste venituri ar putea face o diferență semnificativă,” a precizat premierul.

El a propus deduceri la impozitarea muncii pentru a sprijini dezvoltarea serviciilor private în domenii precum sănătatea, educația și pensiile. „Propunerea mea a fost de a aloca o parte din fondurile colectate de stat către pilonul II de pensii, ceea ce ar necesita un efort bugetar de peste 1% din PIB,” a adăugat Ciolacu.

Concluzii și perspective

Majorările salariale anunțate de Guvern vin într-un context politic și economic complex, unde nemulțumirile angajaților din sectorul public sunt din ce în ce mai vocale. În timp ce aceste creșteri sunt menite să aducă o ameliorare imediată a nivelului de trai pentru profesori, medici și personalul din asistența socială, rămâne de văzut cum vor evolua veniturile și investițiile în contextul fiscal actual.

Marcel Ciolacu a subliniat importanța unei abordări sistematice și transparente a politicilor fiscale și salariale, afirmând că doar prin investiții sustenabile și gestionarea eficientă a veniturilor publice se poate asigura un echilibru între dezvoltarea economică și bunăstarea cetățenilor.

În final, rămâne esențial ca Guvernul să continue dialogul cu sindicatele și să găsească soluții echitabile pentru toate părțile implicate, astfel încât să se evite tensiunile sociale și să se asigure stabilitatea necesară pentru progresul economic al țării.