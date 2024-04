„Fly Me To The Moon” este un viitor film de comedie-dramă produs de Columbia Pictures și Apple, care dezvăluie culisele eforturilor NASA de a-și îmbunătăți imaginea, în timp ce se pregătește pentru misiunea Apollo 11 către Lună.

Un trailer sugerează că va fi o experiență plăcută la cinema, însă teoreticienii conspirației ar putea găsi material de exploatare în unul dintre punctele cheie ale poveștii.

O nouă producție care alimentează speculațiile

Scarlett Johansson interpretează rolul lui Kelly Jones, o expertă în relații publice pe care NASA o aduce pentru a îmbunătăți percepția publică înainte de lansare. Pe lângă confruntările cu directorul de lansare Cole Davis (Channing Tatum) și transformarea echipajului în celebrități globale, Kelly primește o sarcină deosebit de dificilă: să creeze în secret o versiune falsă a aterizării pe Lună, în cazul în care misiunea întâmpină probleme.

Restul distribuției, care îi include și pe Woody Harrelson, pare să fie la înălțime. Unul dintre punctele de atracție este Jim Rash (din „Community”), care interpretează regizorul extrem de realist al aterizării false pe Lună. Regizorul filmului este Greg Berlanti, cunoscut pentru „Love, Simon” și o serie de emisiuni TV bazate pe benzi desenate DC Comics.

Speculații și controverse

Deși filmul promite să fie o comedie-dramă plină de divertisment, unii teoreticieni ai conspirației Apollo 11 ar putea interpreta subiectul ca o confirmare a propriilor lor speculații. Ideea că NASA ar fi falsificat aterizarea pe Lună este un subiect controversat și subiect de dezbateri încă de la misiunea istorică din 1969.

Astfel, „Fly Me To The Moon” ar putea stârni interesul nu doar pentru povestea sa, ci și pentru modul în care abordează și tratează aceste teorii ale conspirației, oferind publicului oportunitatea de a reflecta asupra relației dintre realitate și ficțiune.

Lansarea filmului controversat va fi pe 12 iulie 2024, prin Sony Pictures și va fi disponibil pentru vizionare pe platforma de streaming AppleTV+.