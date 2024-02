Cine este sportivul român milionar la doar 27 de ani. De ce s-a retras din activitate Caius Covrig

A fost sportiv de performanță, dar a renunțat la activitate și a devenit un prosper om de afaceri. El a locuuit peste un deceniu în SUA, iar la 27 de ani este milionar, cu afaceri în mai multe domenii. Când a făcut primii bani Caius Covrig.

Caius Covrig a jucat baschet de performanță în SUA, chiar în prima divizie NCAA. În urmă cu câțiva ani a recunoscut faptul că s-a mutat peste Ocean pentru a avea șanse mai mari să devină baschetbalist profesionist. Acum, el este milionar în dolari cu afaceri în mai multe domenii.

Fostul baschetbalist a lăsat sportul pe care l-a iubit din copilărie pentru a devenit un prosper om de afaceri. Caius Covrig a revenit în România la vârsta de 24 de ani, unde, în anul 2022, a primit premiul pentru antreprenorul anului. În prezent, are mai multe afaceri în domeniul imobiliar și deține un hotel de 4 stele în Bușteni, un restaurant în Brașov, dar şi o firmă de import-export în Statele Unite. Astfel, la 27 de ani este milionar în dolari.

”De când m-am întors în România, am tot văzut astfel de lucruri: mașini mai scumpe decât apartamentul și oameni care stau în chirie. Din punctul meu de vedere, mașina nu trebuie să reprezinte mai mult de 10% din imobilul în care stai.

Muncesc extrem de mult pentru vârsta mea, nu cred că am ieșit de două ori în club în ultimii doi ani. Prefer să stau la 40 de ani cu 20 de hoteluri deschise. Sunt foarte mulți oameni atât de săraci, încât tot ce au sunt banii. Aroganță și snobism ca în România nu există nicăieri”, afirma Caius Covrig, anul trecut, la podcast-ul Fiță cu Adiță.

De asemenea, Caius Covrig a mărturisit că primul milion de dolari l-a făcut în America, dar nu mai știe când s-a întâmplat acest lucru. Însă, a mărturisit că primii bani i-a câștigat din baschet.

”De când sunt mic, banii mei mereu au rulat. Sunt genul de om care tot timpul investesc, cumpăr terenuri. Niciodată nu o să am o sumă foarte mare de bani. Primul milion de euro e făcut în America.

Sunt genul de om care tot timpul investesc, cumpăr terenuri. Niciodată nu o să am o sumă foarte mare de bani”, a mai spus Caius Covrig la emisiunea ”Detectorul de minciuni” și preluat de Playsport .

Milionarul care s-a întors în România din SUA a avut un accident teribil în 2022, despre care spune că a fost cea mai mare cumpănă din viața sa. Caius Covrig a povestit că s-a răsturnat cu maşina de cinci ori și și s-a ales cu o tijă cu 18 șuruburi în braț.

”Am făcut accident cu mașina, m-am răsturnat de 5 ori și m-am ales cu o tijă cu 18 șuruburi în braț. Am stat 4 săptămâni în pat. Am trecut peste… Când am ajuns la Urgențe, mi-a zis doctorul că trebuie să-mi amputeze brațul.