Cinci mituri comune despre alcool: Experții dezvăluie adevărul despre consumul de alcool seara, remedii pentru mahmureală, vinul roșu la masă și multe altele

Consumul de alcool este adesea înconjurat de mituri și concepții greșite care s-au perpetuat de-a lungul timpului. Deși cercetările recente au dezvăluit mai multe aspecte legate de efectele alcoolului asupra sănătății, multe dintre ideile populare legate de beneficiile acestuia continuă să fie răspândite. De la presupusele efecte benefice ale vinului roșu asupra inimii până la remedii pentru mahmureală, experții explică adevărul din spatele acestor mituri și impactul real al alcoolului asupra organismului, scrie Yahoo Health.

Pentru a clarifica lucrurile, experții au răspuns la unele dintre cele mai răspândite mituri despre alcool și beneficiile sale presupuse. Iată ce au descoperit:

Mitul 1: Un pahar de vin roșu este bun pentru inimă

Acest mit este unul dintre cele mai răspândite, și pe bună dreptate. Timp de decenii, diverse studii au susținut că vinul roșu are beneficii pentru sănătatea inimii, inclusiv reducerea riscului de boli cardiovasculare. În plus, s-a crezut mult timp că un consum moderat de alcool – până la un pahar pe zi pentru femei și până la două pahare pentru bărbați – nu doar că este sigur, dar poate chiar să prelungească viața.

Cu toate acestea, cercetările recente au arătat că alcoolul nu are de fapt niciun beneficiu semnificativ pentru sănătate, iar studiile care au susținut contrariul au folosit date eronate. Persoanele care consumă alcool moderat tind să adopte și alte obiceiuri sănătoase, cum ar fi exercițiile fizice regulate și vizitele frecvente la medic, ceea ce contribuie la o viață mai lungă. Așadar, se pare că stilul lor de viață sănătos, nu vinul, este cel care aduce aceste beneficii.

Chiar și resveratrolul, o substanță găsită în strugurii roșii și, prin urmare, în vinul roșu, cunoscută pentru proprietățile sale antioxidante, nu este la fel de eficientă cum s-a crezut inițial. Experții explică faptul că ar trebui să consumăm o cantitate enormă de vin pentru a obține un efect terapeutic – mai mult de 100 de pahare! – ceea ce evident nu este realist sau sănătos.

Mitul 2: O băutură înainte de culcare te ajută să dormi mai bine

Conceptul de „nightcap” – un pahar de alcool consumat înainte de culcare pentru a facilita somnul – a existat de secole. Însă, la fel ca multe rețete medicale din trecut, acest remediu a fost demontat științific. Deși alcoolul poate ajuta la adormirea inițială, acesta afectează calitatea somnului pe termen lung.

Cercetările au arătat că alcoolul reduce timpul petrecut în somnul profund și poate provoca treziri frecvente pe timpul nopții. Pe lângă acestea, consumul de alcool înainte de culcare crește ritmul cardiac în timpul somnului și perturbă ciclurile naturale ale corpului, ducând la o stare de oboseală în ziua următoare.

Mitul 3: Introducerea copiilor în cultura vinului va crea o relație sănătoasă cu alcoolul

Un mit foarte popular, în special în cultura europeană, este acela că oferirea de vin copiilor la masă le va permite să dezvolte o relație sănătoasă cu alcoolul la vârsta adultă. În Franța și Italia, este obișnuit să vezi copii sorbind vin alături de părinții lor, și mulți oameni cred că această abordare previne consumul excesiv de alcool mai târziu în viață.

Cu toate acestea, cercetările arată contrariul. În ciuda acestei practici culturale, rata consumului excesiv de alcool în rândul adolescenților este mai mare în Franța decât în Statele Unite. Mai mult, studii recente sugerează că introducerea timpurie a alcoolului crește riscul de dezvoltare a tulburărilor legate de consumul de alcool la vârsta adultă.

Prin urmare, experții încurajează părinții să amâne cât mai mult posibil introducerea copiilor în contact cu alcoolul, deoarece riscurile sunt semnificative, indiferent de contextul cultural.

Mitul 4: Metoda „hair of the dog” te scapă de mahmureală

Un alt mit comun este acela că o băutură consumată dimineața după o noapte de băut poate ajuta la ameliorarea simptomelor mahmurelii. Această practică, cunoscută sub numele de „hair of the dog”, provine din vechea credință conform căreia poți vindeca o problemă cu ajutorul acelei substanțe care a provocat-o inițial.

În realitate, adăugarea de alcool suplimentar într-un corp deja afectat de mahmureală poate agrava simptomele și prelungi procesul de recuperare. Deși o băutură poate ameliora temporar unele simptome, în cele din urmă nu face decât să întârzie refacerea completă și să adauge noi probleme, inclusiv afectarea concentrării și coordonării motorii.

Pentru a evita mahmureala, experții recomandă să consumați alcool în mod lent, pe stomacul plin, și să alternați fiecare băutură alcoolică cu un pahar de apă.

Mitul 5: Alcoolul te încălzește pe vreme rece

Pe măsură ce temperaturile scad, cocktailurile și băuturile calde devin populare, fiind considerate o modalitate de a te încălzi din interior. Totuși, aceasta este doar o iluzie. De fapt, alcoolul dilată vasele de sânge de la nivelul pielii, creând senzația de căldură, în timp ce temperatura internă a corpului scade.

Această senzație falsă de căldură poate duce la comportamente riscante, cum ar fi subestimarea frigului și expunerea prelungită la temperaturi scăzute, ceea ce poate fi periculos. Chiar dacă alcoolul poate induce o stare de euforie, nu va ajuta corpul să se încălzească în mod real.

Concluzie

Aceste mituri despre alcool continuă să fie larg răspândite, dar cercetările moderne ne arată că multe dintre ele sunt greșite sau exagerate. Fie că este vorba de consumul de alcool pentru sănătatea inimii, pentru un somn mai bun sau pentru a scăpa de mahmureală, adevărul este că alcoolul are mai multe riscuri decât beneficii. Așadar, este important să fim informați și să ne reevaluăm relația cu alcoolul pentru a ne proteja sănătatea și bunăstarea.