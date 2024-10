Chipul unei tinere readus la viață după 9000 de ani ne dezvăluie evoluția trăsăturilor faciale umane

O fereastră către trecutul antic a fost deschisă odată cu reconstrucția feței unei tinere de 18 ani, care a trăit acum 9.000 de ani în regiunea istorică Tesalia din Grecia. Rămășițele ei au fost descoperite în 1993, în Peștera Theopetra, însă abia acum chipul ei a fost readus la viață, oferindu-ne o imagine fascinantă asupra modului în care arăta.

Această descoperire impresionantă a fost posibilă datorită unui efort minuțios de arheologie criminalistică, ce a folosit tehnici avansate de reconstrucție facială, bazate pe date genetice și antropologice. Prin analizarea genomului antic al populațiilor din acea perioadă, oamenii de știință au reușit să creeze un portret fidel al acestei tinere, care ne oferă indicii despre trăsăturile faciale și evoluția fizionomiei umane în decursul mileniilor.

Reconstrucția facială a acestei tinere nu doar că ne permite să privim în ochii unei persoane dintr-un trecut îndepărtat, ci ne dezvăluie și etapele cheie ale dezvoltării umanității. Cercetătorii au utilizat modele genetice aplicate asupra genomurilor antice, ceea ce le-a permis să studieze schimbările fiziologice importante care au avut loc la populațiile Homo sapiens moderne din Europa, încă din Paleoliticul Superior.

Aceste schimbări includ variații în înălțime, greutate și culoarea pielii, dar și o creștere a capacităților intelectuale și modificări în metabolismul colesterolului, factori care au influențat și riscul de apariție a bolilor cardiovasculare.

Descoperirile au evidențiat modul în care dezvoltarea agriculturii și domesticirea animalelor, apărute în timpul răspândirii populațiilor neolitice în Europa acum aproximativ 140.000 de ani, au avut un impact major asupra fiziologiei umane.

A window into antiquity has been opened with the reconstruction of the remains of an 18-year-old female from 9,000 years ago, found in the historic Thessaly region (Greece).

Initially unearthed in 1993 at the Cave of Theopetra, her appearance has now been resurrected after… pic.twitter.com/gHXBbRE4c2

— Dane (@UltraDane) October 5, 2024