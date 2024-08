Cele mai bune jocuri Netflix pentru 2024

Abonații Netflix au acces la o gamă impresionantă de titluri mobile, care variază de la aventuri captivante la jocuri puzzle ingenioase. De la lansarea serviciului de jocuri în 2021, Netflix a construit o bibliotecă de jocuri remarcabilă, ce include titluri create special pentru platformă, dar și versiuni exclusive pentru mobil ale unor jocuri indie populare și câteva blockbuster-uri. În continuare, vom explora unele dintre cele mai bune jocuri pe care le poți juca chiar acum pe iOS sau Android.

Arranger: o aventură puzzle unică

Unul dintre cele mai originale titluri din colecția Netflix este Arranger: A Role-Puzzling Adventure. Jocul te plasează în pielea Jemmei, un personaj ce trăiește într-o lume care seamănă cu o grilă interconectată uriașă. Spre deosebire de majoritatea locuitorilor acestei lumi, care se pot deplasa liber, Jemma este fixată într-un loc; fiecare mișcare a ei afectează toate obiectele din jurul său, ca într-un puzzle de tip „slide”.

Jucătorii trebuie să utilizeze această abilitate unică a Jemmei pentru a rezolva puzzle-uri și a avansa în joc. Acțiunile sunt similare cu cele dintr-un joc Sokoban, unde trebuie să miști cutii într-un depozit, dar complexitatea crește datorită interconectării elementelor. De exemplu, o mișcare simplă către un obiect poate muta acel obiect împreună cu tine, forțându-te să gândești în afara tiparelor convenționale pentru a găsi o soluție.

Descoperirea și aplicarea soluțiilor este cheia în Arranger. Cu toate că rejucabilitatea poate fi limitată, cele aproximativ șase ore necesare pentru a termina jocul merită pe deplin. Arranger oferă o experiență puzzle captivantă care îmbină gândirea logică cu un design de nivel inovator.

Emoție și inovare în Before Your Eyes

Before Your Eyes este un joc scurt, axat pe poveste, care folosește un mecanism central ingenios: mișcarea ochilor. Jucătorii trăiesc amintirile unui artist recent decedat, dar tranziția între scene are loc prin simpla clipire, detectată de camera frontală a dispozitivului. La un moment dat în fiecare amintire, apare o pictogramă de metronom; dacă clipești de la acel moment, amintirea se încheie, indiferent dacă ai trăit-o pe deplin sau nu.

Această abordare oferă o experiență profundă, unde jucătorul trebuie să-și controleze instinctele naturale pentru a prelungi momentele prețioase. Jocul abordează teme puternice despre inevitabilitatea vieții și trecerea timpului, transmise printr-un act la fel de inevitabil: clipitul. Before Your Eyes este un exemplu perfect de cum jocurile video pot explora concepte profunde prin intermediul unor mecanici simple, dar emoționante.

Alte recomandări de top

Pe lângă Arranger și Before Your Eyes, Netflix oferă și alte titluri remarcabile:

Hades : Un joc de tip dungeon-crawler care a fost optimizat pentru dispozitivele mobile, oferind o experiență de joc fluida la 60 fps.

: Un joc de tip dungeon-crawler care a fost optimizat pentru dispozitivele mobile, oferind o experiență de joc fluida la 60 fps. Poinpy : Un joc captivant în care scopul este să urci cât mai sus, colectând fructe pentru a hrăni o bestie înfometată.

: Un joc captivant în care scopul este să urci cât mai sus, colectând fructe pentru a hrăni o bestie înfometată. Kentucky Route Zero: O poveste interactivă care te poartă printr-o lume de realism magic, explorând teme profunde și povești umane.

Aceste jocuri, alături de multe altele, demonstrează angajamentul Netflix de a oferi o experiență de gaming diversificată și de calitate pentru abonații săi. Dacă ești în căutarea unei evadări scurte și captivante, aceste titluri sunt alegerea perfectă pentru 2024.