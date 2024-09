Cel mai fierbinte loc de pe Pământ a înregistrat cele mai ridicate temperaturi din istorie

În mijlocul deșertului din California, Parcul Național Valea Morții continuă să își consolideze reputația de cel mai fierbinte loc de pe Pământ. În vara anului 2024, acest parc a atins noi extreme în materie de temperaturi, depășindu-și propriile recorduri anterioare. Această vară a fost cea mai fierbinte din istoria parcului, conform unei declarații oficiale a Serviciului Național al Parcurilor (NPS).

Vara meteorologică din 2024 (iunie-august) a avut o temperatură medie de 40,3°C (104,5°F), stabilind un nou record. Acest record depășește valorile înregistrate anterior, de 40,1°C (104,2°F), setate în 2018 și 2021. Aceasta nu este doar o statistică îngrijorătoare pentru climatologi, ci și un motiv de alertă pentru vizitatorii parcului.

Temperaturi istorice în iulie 2024

Luna iulie 2024 s-a remarcat prin temperaturile extrem de ridicate, ajungând la un maxim de 54°C (129,2°F) în zona Furnace Creek. Această temperatură impresionantă a fost totuși sub recordul mondial de 56,7°C (134°F), stabilit în aceeași locație în 1913. Deși nu a atins acea valoare extremă, iulie 2024 a fost oficial cea mai fierbinte lună din istoria parcului.

Un alt aspect remarcabil al acestei luni a fost numărul mare de zile în care temperaturile au depășit pragul de 48,9°C (120°F). Conform datelor, doar șapte zile din luna iulie nu au atins această temperatură, iar în alte nouă zile consecutive s-au înregistrat temperaturi de 51,7°C (125°F) sau mai mari.

Este de menționat că, pe lângă temperaturile ridicate din Death Valley pe timpul zilei, lipsa unei scăderi semnificative a temperaturilor pe timpul nopții a agravat disconfortul termic. Temperatura medie nocturnă a fost de 33,3°C (91,9°F), iar de-a lungul celor trei luni, temperatura a scăzut sub 26,7°C (80°F) doar de cinci ori. În plus, în nouă zile, temperaturile nocturne nu au coborât sub 37,8°C (100°F), ceea ce a creat condiții extreme pentru somn și supraviețuire.

Incidente cauzate de caniculă și măsuri preventive

Vara fierbinte din 2024 nu a fost doar un fenomen meteorologic notabil, ci a avut și consecințe tragice. În luna iulie, un grup de motocicliști care călătoreau în apropierea zonei Badwater Basin a fost surprins de căldura toridă. Doi dintre membri au suferit grav din cauza căldurii, iar unul dintre ei a decedat. Acest incident subliniază riscurile majore ale temperaturilor extreme din Valea Morții, chiar și pentru vizitatorii pregătiți.

În plus, parcul continuă să emită alerte de „Căldură Extremă de Vară” pentru toți vizitatorii, avertizându-i să se pregătească pentru temperaturi ce pot atinge între 43°C și 54°C (100°F și 130°F). În aceste condiții, recomandările oficiale includ evitarea expunerii prelungite la soare, în special după ora 10 dimineața, consumul suficient de apă și rămânerea aproape de vehicule cu aer condiționat. De asemenea, parcul subliniază importanța purtării pălăriilor, aplicării de protecție solară și a pregătirii în cazul în care telefoanele mobile nu funcționează în anumite zone ale parcului.

Pe măsură ce temperaturile ridicate continuă să persiste și în septembrie și octombrie, aceste avertismente rămân cruciale pentru a preveni alte incidente cauzate de căldură.

Parcul Național Valea Morții, cunoscut deja ca cel mai fierbinte loc de pe Pământ, a experimentat în 2024 cele mai ridicate temperaturi din toate timpurile pentru o vară meteorologică. Cu un climat extrem care pare să se intensifice în fiecare an, aceste noi recorduri subliniază impactul schimbărilor climatice și necesitatea unor măsuri de protecție adecvate pentru vizitatori. Condițiile periculoase din Valea Morții cer o atenție deosebită și respectarea măsurilor de precauție pentru cei care se aventurează în acest peisaj spectaculos, dar letal.