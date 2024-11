Ceasul de aur al căpitanului erou de pe Titanic, vândut pentru o sumă record de 1,5 milioane de lire la licitație

Un ceas de aur care a fost dăruit căpitanului unei nave ce a salvat peste 700 de pasageri și membri ai echipajului de pe Titanic a fost vândut la licitație pentru suma record de 1,56 milioane de lire sterline (aproximativ 1,97 milioane de dolari). Obiectul, o capodoperă de 18 carate realizată de Tiffany & Co., a fost scos la licitație de casa Henry Aldridge & Son, confirmându-și statutul de simbol istoric al eroismului, relatează CNN.

Un simbol al curajului în fața dezastrului

Ceasul i-a fost oferit căpitanului Arthur Rostron, comandantul navei RMS Carpathia, de către văduvele a trei oameni de afaceri bogați care au pierit în tragedia Titanicului din 15 aprilie 1912. Inscripția de pe spatele ceasului este o mărturie emoționantă a recunoștinței supraviețuitorilor: „Dăruit căpitanului Rostron, cu recunoștință și apreciere profundă din partea a trei supraviețuitori ai Titanicului, 15 aprilie 1912: Doamna John B. Thayer, Doamna John Jacob Astor și Doamna George D. Widener.”

Tragedia a avut loc în timpul unei călătorii a navei Carpathia din New York spre Mediterană, când căpitanul Rostron a schimbat cursul vasului său, răspunzând semnalelor de primejdie ale Titanicului. Intervenția rapidă și deciziile ferme ale acestuia au salvat viețile a sute de oameni, marcându-l drept un adevărat erou al mării.

O licitație care rescrie recordurile

Ceasul a fost oferit lui Rostron pe 31 mai 1912, la un an după lansarea Titanicului, în cadrul unei ceremonii la reședința Doamnei Astor din New York. Piesa licitată nu este doar un obiect de valoare materială, ci și un artefact cu o poveste istorică impresionantă. Anterior, recordul pentru un obiect legat de Titanic fusese stabilit de un alt ceas de buzunar, vândut pentru 1,175 milioane de lire în același an.

Potrivit casei de licitații, acest nou record reflectă interesul crescând al colecționarilor pentru amintirile legate de Titanic. „Faptul că prețul record mondial pentru memorabiliile legate de Titanic a fost doborât de două ori anul acesta demonstrează oferta tot mai mică și cererea tot mai mare pentru astfel de obiecte,” a declarat Andrew Aldridge, organizatorul licitației.

Povestea continuă să fascineze

Ceasul a fost achiziționat de un colecționar privat din Statele Unite, iar suma finală include taxele și comisioanele de licitație. Vânzarea subliniază puterea poveștilor din spatele acestor obiecte rare, care continuă să fascineze lumea la mai bine de un secol după scufundarea Titanicului.

Această piesă unică rămâne un simbol al curajului, al sacrificiului și al amintirilor păstrate vie pentru generațiile viitoare.