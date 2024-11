Cea mai scumpă stradă comercială din lume este acum în Italia, depășind celebra Fifth Avenue

Italia scrie istorie în lumea retailului de lux, după ce Via Monte Napoleone din Milano a devansat Fifth Avenue din New York, devenind cea mai scumpă stradă comercială din lume. Aceasta este prima dată când un oraș european ocupă locul întâi în clasamentul global al chiriilor pentru spații comerciale, potrivit unui raport recent publicat de Cushman & Wakefield.

Prețuri record pentru o locație exclusivistă

Chiriile pe Via Monte Napoleone, situată în inima capitalei financiare a Italiei, au crescut cu 11% în ultimul an, ajungând la impresionanta sumă de 2.047 de dolari pe metru pătrat, echivalentul a 20.000 de euro pe metru pătrat anual. Această creștere semnificativă este atribuită cererii ridicate și spațiului extrem de limitat disponibil, ceea ce face ca strada să fie o destinație de top pentru brandurile de lux.

În comparație, chiriile pe Upper Fifth Avenue din New York, care acoperă segmentul dintre străzile 49 și 60, au rămas constante la 2.000 de dolari pe metru pătrat pentru al doilea an consecutiv. Astfel, deși diferența este mică, dinamica pieței italiene a fost suficientă pentru a o depăși pe cea americană.

„Via Monte Napoleone este foarte scurtă în comparație cu Fifth Avenue, New Bond Street sau Champs Élysées, ceea ce contribuie la creșterea chiriilor,” a explicat Thomas Casolo, șeful diviziei de retail pentru Italia la Cushman & Wakefield. Această situație este amplificată de cererea crescută, care lasă puțin loc pentru negocieri, iar previziunile indică o continuare a creșterii prețurilor.

Boom economic și turistic în Milano

Creșterea chiriilor reflectă și un val de prosperitate pentru Milano, care a devenit un magnet pentru turismul de lux și evenimente de renume, precum săptămâna modei și Săptămâna Designului. De asemenea, orașul atrage un număr tot mai mare de persoane cu averi considerabile, care beneficiază de reguli de migrare simplificate și stimulente fiscale generoase.

Această atracție economică este susținută și de branduri de lux precum Gucci și Chanel, care au deschis recent noi locații pe Via Monte Napoleone. În plus, Kering, compania-mamă a Gucci, a investit 1,3 miliarde de euro pentru a achiziționa o clădire pe această stradă de la un subsidiar Blackstone.

„Brandurile de lux și cele din piața de masă își consolidează prezența fizică în aceste locații de top, deoarece competiția pentru atenția consumatorilor crește, iar experiența oferită în magazin devine esențială,” a declarat Robert Travers, șeful departamentului de retail pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa la Cushman & Wakefield.

Clasamentul celor mai scumpe străzi comerciale din lume

Raportul, aflat acum la cea de-a 34-a ediție, a analizat chirii din 138 de destinații comerciale de top la nivel global. După Via Monte Napoleone și Fifth Avenue, locul al treilea este ocupat de New Bond Street din Londra, care a depășit Tsim Sha Tsui din Hong Kong. Alte locații emblematice precum Avenue des Champs Élysées din Paris și Ginza din Tokyo completează topul.

Iată cum arată primele 10 poziții:

Via Monte Napoleone, Milano Upper Fifth Avenue, New York New Bond Street, Londra Tsim Sha Tsui, Hong Kong Avenue des Champs Élysées, Paris Ginza, Tokyo Bahnhoftstrasse, Zurich Pitt Street Mall, Sydney Myeongdong, Seoul Kohlmarkt, Viena

Succesul Via Monte Napoleone confirmă nu doar statutul de capitală a modei al orașului Milano, ci și dinamismul pieței imobiliare italiene, care reușește să surclaseze piețe consacrate precum cea americană. Într-un context global competitiv, Milano demonstrează că exclusivitatea și luxul își găsesc mereu locul în inima Europei.