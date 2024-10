Cea mai nouă țară apărută pe harta lumii are și cea mai neobișnuită ligă de fotbal, cu jucători nevăzători

În momentul în care vorbim despre cea mai tânără națiune de pe glob, Sudanul de Sud, majoritatea oamenilor se gândesc automat la baschet. De altfel, acest sport a adus țării recunoaștere internațională, cu jucători activând în NBA și o echipă națională care a debutat la Olimpiadă. Dar, mai puțin cunoscută, o altă mișcare sportivă prinde avânt în țară: fotbalul pentru nevăzători. Aceasta nu doar că atrage atenția asupra dizabilităților, ci oferă și o platformă unică pentru incluziune și comunitate, scrie CNN.

În capitala Juba, Sudanul de Sud Blind Premier League – susținută de organizația non-guvernamentală Light for the World – promovează drepturile persoanelor cu dizabilități. Această organizație se ocupă de sănătatea ochilor și sprijină comunitățile marginalizate din Africa, punând accent pe incluziunea persoanelor cu dizabilități. Liga a fost inaugurată în 2023 și este formată din patru echipe, toate având sediul în Juba. Jucătorii sunt predominant tineri, majoritatea având între 20 și 25 de ani, dar cel mai tânăr are doar 15 ani.

Pentru mulți dintre participanți, liga oferă o oportunitate la care nici nu ar fi visat vreodată. Jimmy Just Augustin, căpitanul echipei Kator Blind Football Club, este un exemplu de inspirație. El și-a pierdut vederea în copilărie, în urma unor complicații medicale care au fost diagnosticate greșit. La acel moment, părea că toate șansele sale de a mai juca fotbal au dispărut. Totuși, în 2020, a descoperit fotbalul pentru nevăzători, iar de atunci nu s-a mai uitat înapoi. Talentul său a fost remarcat rapid, primind porecla de „Messi” de la colegii săi pentru abilitatea uimitoare de a dribla.

Reguli și obstacole

Fotbalul pentru nevăzători se joacă după reguli adaptate, diferite de cele ale fotbalului obișnuit. Fiecare echipă are cinci jucători, dintre care patru sunt complet nevăzători, iar portarul poate fi văzător sau parțial văzător. Jucătorii de câmp poartă obligatoriu bandaje și ochelari speciali pentru a egaliza diferențele de percepție a luminii. Mingea este echipată cu clopoței, astfel încât jucătorii să poată urmări sunetul acesteia. Spectatorii trebuie să păstreze liniștea pentru a permite jucătorilor să audă mingea și să se coordoneze pe teren.

Însă, obstacolele nu sunt doar pe teren. Într-o țară marcată de ani de război civil și violențe persistente, fotbalul pentru nevăzători reprezintă mai mult decât un simplu sport – este o formă de supraviețuire și un mod de a redescoperi speranța. Simon Madol, care trăiește într-o tabără pentru persoane strămutate, a explicat că fotbalul a devenit o sursă de bucurie și o modalitate de a reconstrui comunități. Deși provocările zilnice includ discriminarea și lipsa infrastructurii accesibile, entuziasmul și solidaritatea jucătorilor sunt evidente.

O privire către viitor

Liga de fotbal pentru nevăzători din Sudanul de Sud este încă tânără, dar organizatorii au ambiții mari. Scopul lor este de a extinde competiția la nivel național, implicând echipe din toate statele țării. Mai mult, aceștia speră să poată participa la Campionatul African de Fotbal pentru Nevăzători în 2026 și, eventual, să concureze la Campionatul Mondial. Viziunea lor este ca, într-o bună zi, să ajungă să reprezinte țara la Jocurile Paralimpice.

Pentru jucători precum Jimmy Just Augustin, fotbalul a devenit un simbol al schimbării și al speranței. „Nu mai este doar un vis, este un obiectiv real”, spune el, exprimând dorința de a inspira generațiile viitoare să se alăture acestui sport. Prin implicarea lor, acești tineri demonstrează că o dizabilitate nu este o incapacitate, ci doar o altă modalitate de a vedea lumea și de a găsi bucurie în ea.