Ce șanse au femeile să devină psihopate, comparativ cu bărbații. Explicația oamenilor de știință

Imaginează-ți toți psihopații faimoși de care au auzit, atât reali, cât și ficționali. Probabil că pentru fiecare Bonnie ai cam zice de vreo zece ori Clyde.

Asta pentru că avem tendința de a-i considera pe psihopați drept bărbați nebuni cu tendințe criminale, o imagine care a fost continuu consolidată de maniacii de pe ecrane, precum Norman Bates (Psycho), Hannibal Lecter (The Silence of the Lambs), Patrick Bateman (American Psycho), dar și mulți alții.

Hollywood-ul, parțial responsabil pentru ceea ce credem acum despre psihopați

Totuși, dacă Hollywood-ul este vinovat de atribuirea exagerată a lipsirii de sânge rece sexului masculin, la fel este și știința.

De la începuturile cercetărilor privind psihopatia în prima jumătate a secolului al XX-lea, trăsătura a fost abordată ca și cum ar fi sinonimă cu criminalitatea violentă, care în societatea noastră este o activitate puternic dominată de sexul masculin.

Abia în ultimii ani înțelegerea noastră asupra psihopatului a devenit mai subtilă, evidențiind modul în care eticheta ar putea să se aplice unui număr mai mare de persoane neașteptate, inclusiv femeilor.

Nimeni nu știe cu exactitate câți oameni sunt psihopați, în mare parte pentru că termenul este greu de definit și și mai greu de diagnosticat.

În termeni generali, se crede că psihopații au o capacitate redusă de a simți empatie sau vinovăție, ceea ce îi face mai predispuși să comită transgresiuni morale.

Aceste infracțiuni pot implica violență sau înșelăciune, dar pot include și greșeli mai subtile, precum folosirea altora în scop personal sau acționarea în mod egoist.

Care este procentul

Estimările populare sugerează că aproximativ 1 la sută dintre bărbați prezintă trăsături psihopate, în timp ce cifra pentru femei se pare că este de patru până la zece ori mai mică.

Cu toate acestea, din lipsa unor studii ample la nivel de populație care să susțină aceste statistici, ele rămân doar speculații.

În mod evident, femeile s-ar putea să fie în număr mult mai mic, de vreme ce le lipsește un ingredient esențial, testosteronul, însă asta nu înseamnă că psihopatele nu există, iar știrile zilnice ne demonstrează asta din plin.