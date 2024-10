Ce filme de Crăciun se văd în premieră la DIVA în luna noiembrie

Și anul acesta, Crăciunul a început la DIVA din timp, de pe 13 octombrie, mai exact. De atunci, postul de televiziune a programat unul după altul, în fiecare zi, între orele 06.00 și 02.00, filme romantice de sărbători.

În noiembrie, asta înseamnă 300 de povești TV festive difuzate la DIVA, dintre care 13 sunt premiere pe post. Acestea din urmă sunt programate în fiecare marți, vineri și duminică, de la ora 20.00, și sunt următoarele:

– vineri, 1 noiembrie: „Iubitul de Crăciun al mamei” („Mom’s Christmas Boyfriend”, 2023)

Viața Emmei (Jeananne Goossen) este dată peste cap când fiica ei adoptivă câștigă un concurs prin care i se împlinește dorința de Crăciun.

– duminică, 3 noiembrie: „Pantofii magici de Crăciun” („Magical Christmas Shoes”, 2019)

O pereche de pantofi magici o ajută pe Noelle (Erin Karpluk) să redescopere spiritul Crăciunului și să găsească dragostea.

– marți, 5 noiembrie: „Joyeux Noel” (2022)

Redactorul Lea (Jaicy Elliot) și reporterul Mark (Brant Daugherty) pleacă în Franța, în căutarea unui pictor misterios.

– vineri, 7 noiembrie: „Insula Crăciunului” („Christmas Island”, 2023)

Când zborul îi este deviat de o furtună, Kate (Rachel Skarsten) îl cunoaște pe controlorul de trafic aerian Oliver (Andrew W. Walker).

– duminică, 20 noiembrie: „#Crăciun” („#Xmas”, 2022)

Jen (Clare Bowen) se dă drept influencer, în cadrul unui concurs, dar în finală trebuie să decidă dacă spune adevărul.

– marți, 12 noiembrie: „Dorințe de Crăciun” („Sincerely Truly Christmas”, 2023)

Christina (Paula Brancati), care poate auzi dorințele de Crăciun ale altora, îl cunoaște pe Robert (Jake Epstein), care trebuie să-i dea vești neplăcute băiatului său.

– vineri, 15 noiembrie: „Crăciun în Notting Hill” („Christmas in Notting Hill”, 2023)

Un fotbalist celebru (William Moseley) o cunoaște pe Georgia (Sarah Ramos), care n-a auzit niciodată de el, în cartierul londonez unde locuiește.

– duminică, 17 noiembrie: „Sărbători în Norvegia” („My Norwegian Holiday”, 2023)

JJ (Rhiannon Fish) și Henrik (David Elsendoorn) sunt aduși împreună de figurina unui trol, de sărbători.

– marți, 19 noiembrie: „Crăciun cu prințul” („A Royal Christmas Crush”, 2023)

Ava (Katie Cassidy) se îndrăgostește de prințul Henry (Stephen Huszar), pe care îl cunoaște la hotelul de gheață unde e angajată.

– vineri, 22 noiembrie: „Ghidul meu de Crăciun” („My Christmas Guide”, 2023)

Rămas fără vedere, Trevor (Ben Mehl) adoptă un câine utilitar de la dresoarea Peyton (Amber Marshall), iar timpul petrecut cu cei doi îl ajută să-și redeschidă inima.

– duminică, 24 noiembrie: „O șansă de Crăciun” („Take a Chance at Christmas”, 2023)

Sutton (Alli Chung) caută intens clienți noi pentru editura ei, dar descoperă ceva neașteptat – iubirea.

– marți, 26 noiembrie: „Lista mea de Crăciun” („My Grown-Up Christmas List”, 2022)

Jurnalista Taylor (Kayla Wallace) și soldatul Luke (Kevin McGarry) se întâlnesc de fiecare dată când revin în orașul natal, de sărbători, dezvoltând o legătură unică.

– vineri, 29 noiembrie: „Un Crăciun scoțian” („A Merry Scottish Christmas”, 2023)

Frații Lindsay (Lacey Chabert) și Brad (Scott Wolf) sunt înstrăinați, dar o călătorie în Scoția, de Crăciun, la mama lor, îi va readuce aproape.

Weekend special de sărbători, dedicat părinților și copiilor

În cadrul seriei Crăciunul la DIVA, în luna noiembrie postul TV a programat un prim weekend special, dedicat părinților și copiilor, cu două filme unul după altul, în perioada 1-3 noiembrie 2024, de la ora 16.00.

Calupul de povești este ideal de urmărit în familie, la final de săptămână, și include un total de 6 filme romantice, dintre care 3 premiere:

– vineri, 1 noiembrie: „Cel mai colorat sezon” („The Most Colorful Time of the Year”, 2023)

Profesorul daltonist Ryan (Christopher Russell) o întâlnește pe optometrista Michelle (Katrina Bowden), cu ajutorul unuia dintre elevii lui.

– sâmbătă, 2 noiembrie: „Cum să navighezi Crăciunul” („Navigating Christmas”, 2023)

Melanie (Chelsea Hobbs) și băiatul ei petrec Crăciunul pe o insulă, la un far care îi aparține morocănosului Peter (Stephen Huszar).

– duminică, 3 noiembrie: „Noelle de Crăciun” („Noel Next Door”, 2022)

Noelle (Natalie Hall) se ceartă des cu vecinul ei, Jeremy (Corey Sevier), un nesuferit care amenință să-i distrugă Crăciunul. Dar aparențele înșală…

Târgul de Crăciun – weekend special

Al doilea weekend special din cadrul seriei Crăciunul la DIVA din luna noiembrie, include filme romantice în care piețele de Crăciun, evenimentele tematice și locațiile care te îmbie cu vin fiert și ceva dulce sunt în centrul acțiunii. Două astfel de filme sunt difuzate unul după altul, în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, de la ora 16.00.

Cele 2 premiere din luna noiembrie sunt:

– vineri, 29 noiembrie: „Conferința Moșilor” („The Santa Summit”, 2023)

Învățătoarele Jordin (Hunter King), Ava (Amy Groening) și Stella (Stephanie Sy) se distrează la un eveniment tematic, iar noaptea ascunde surprize romantice.

– sâmbătă, 30 noiembrie: „Sărbători cu ciocolată caldă” („Hot Chocolate Holiday”, 2021)

Colette (Aubrey Reynolds), proprietara unei cafenele, bănuiește că Marcus (Jonny Swenson) i-a furat o rețetă secretă și își propune să-l demaște.