Câți bani a strâns Mirel Rădoi din fotbal. Suma este impresionantă

Mirel Rădoi este unul dintre foștii jucători de fotbal din România care au câștigat foarte mulți bani. Pe finalul carierei el a ales să evolueză pentru echipe din Golf, unde a fost remunerat cu salarii uriașe. Și ca antrenor a încasat sume importante. Iată câți bani a strâns acesta din fotbal.

Suma impresionantă strânsă de Mirel Rădoi din fotbal

Mirel Rădoi a devenit, săptămâna trecută, antrenorul echipei cu Al-Jazira, una dintre echipele de top din Emiratele Arabe Unite.El a semnat un contract valabil pe un an și jumătate, pentru un salariu de 2,5 milioane de dolari pe sezon și a fost prezentay oficial. În acest moment, noua formație a antrenorului român ocupă locul 6 în clasament și are 20 de puncte acumulate în 12 meciuri jucate. La Al-Jazira a evoluat în sezonul trecut Florin Tănase. Mirel Rădoi are la dispoziție un lot evaluat la 27 de milioane de euro.

De când s-a apucat de antrenorat, Mirel Rădoi a fost mereu atent la partea financiară, una care l-a ajutat să devină milionar în euro. Ca jucător, el a evoluat timp de opt sezoane la Steaua, iar din 2009 a luat calea Arabiei Saudite. După aventura de la Al-Hilal, fostul selecționer al României a mai trecut pe Al-Ain și Al-Ahli, din Emiratele Arabe Unite și Al Arabi, din Qatar, de unde s-a și retras.

El a câştigat cinci trofee cu Al Hilal, cel mai important fiind campionatul Arabiei Saudite, şi patru cu Al Ahli. Din toate aceste aventuri, Mirel Rădoi a strâns impresionanta sumă de 15 milioane de euro.

”Eu am câştigat 15 milioane în toata cariera, din care vreo 6 s-au dus pe maşini. S-au mai dus vreo două pe ceasuri”, a spus selecționerul în urmă cu ceva timp.

Salariu de 1,2 milioane de dolari la prima echipă antrenată în Golf

Prima echipă din Golf pe care a antrenat-o Mirel Rădoi a fost Al-Tai, din Arabia Saudită, unde a avut un salariu în valoare de 1,2 milioane de euro. După patru luni la Al-Tai, s-a mutat în Emirate, la Al-Bataeh, pe care a preluat-o la începutul actualului sezon și de care s-a despărțit pe data de 4 ianuarie 2024.

Mirel Rădoi și-a început cariera de antrenor la naționala de tineret a României (august 2018 – noiembrie 2019), apoi a trecut la echipa de seniori (noiembrie 2019 – noiembrie 2021). El a pregătit trei echipe de club din campionatul românesc: FCSB (2015-2016), FC Argeș (2016-2017) și Universitatea Craiova (2022),

Și în România Rădoi a fost plătit bine. La Universitatea Craiova a fost remunerat cu 17.000 de euro pe lună, în timp ce la FRF, ca selecționer a încasat în jur de 20.000 de euro pe lună.

Lăudat la prezentarea oficială la Al-Jazira

Oficialii clubului Al-Jazira, un nume uriaș în zona Golfului, i-au făcut o prezentare specială lui Mirel Rădoi. Fostul selecționer al României a fost lăudat pentru parcursul bun ca antrenor, dar și pentru cariera de succes pe care a avut-o atunci când era fotbalist.