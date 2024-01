Mirel Rădoi este noul antrenor al echipei Al-Jazira. Salariu uriaș pentru tennicianul român

Mirel Rădoi s-a despărțit de Al-Bataeh, echipă pe care o antrena din vară, după ce a solicitat rezilierea contractului pentru a pleca la Al-Jazira. Tehnicianul român a fost prezentat oficial la noua sa echipă.

Mirel Rădoi a ales să plece de la echipa Al-Bataeh, din Emiratele Arabe Unite, iar șefii formației au accepttat reziliarea contractului. Pe contul de Instagram, clubul a publicat un mesaj în limba română pentru antrenor: ”Mulțumesc, Rădoi””. Fostul selecționer al Româniie a semnat un nou contract cu Al-Jazira, una dintre echipele de top din Emiratele Arabe Unite.

Potrivit anunțului făcut de clubul Al-Jazira, Mirel Rădoi a semnat un contract valabil pe un an și jumătate, pentru un salariu de 2,5 milioane de dolari pe sezon și a fost prezentay oficial. În acest moment, noua formație a antrenorului român ocupă locul 6 în clasament și are 20 de puncte acumulate în 12 meciuri jucate.

Al-Jazira, formație pentru care a evoluat în sezonul trecut Florin Tănase, a fost condusă până acum de Frank de Boer, însă tehnicianul olandez a fost demis din cauza rezultatelor modeste. Rădoi va avea la dispoziție un lot mai bun la Al Jazira, evaluat la 27 de milioane de euro, 16 peste cât valorau cumulat jucătorii lui Al Bataeh.

