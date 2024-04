Câți ani trebuie să fii căsătorit ca să primești pensie de urmaș. Cum se calculează pensia în România

Pensia de urmaș reprezintă un aspect crucial al sistemului de pensii din România, oferind suport financiar persoanelor rămase fără susținător.

Condițiile de eligibilitate și modalitatea de calcul al acesteia sunt strict reglementate, iar durata căsătoriei joacă un rol semnificativ în determinarea dreptului la pensie.

Condiții de eligibilitate pentru pensie de urmaș

Primul criteriu pe care trebuie să îl îndeplinească un soț supraviețuitor pentru a beneficia de pensie de urmaș este legat de durata căsătoriei cu decedatul. Astfel, pentru a primi pensia integral, cuplul trebuie să fi fost căsătorit pentru cel puțin 15 ani.

În situația în care durata căsătoriei este între 10 și 15 ani, pensia de urmaș este redusă. Această diminuare se aplică prin scăderea cuantumului pensiei cu 0,5% pentru fiecare lună lipsă până la împlinirea celor 15 ani, ceea ce înseamnă o reducere totală de 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus. Dacă durata căsătoriei este sub 10 ani, soțul rămas în viață nu are dreptul la pensie de urmaș.

Diferite scenarii și excepții

Legea prevede și situații speciale unde durata căsătoriei poate fi mai scurtă de un an, dar tot se acordă pensie de urmaș. Aceasta include cazuri unde soțul susținător a decedat ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale. De asemenea, indiferent de durata căsătoriei, soțul supraviețuitor poate primi pensie de urmaș dacă este invalid de gradul I sau II.

Pensia poate fi acordată și tinerilor peste 16 ani, studenți sau elevi, cu condiția să fi existat o relație de căsătorie de cel puțin un an între părinții lor. În cazurile în care soțul rămas în viață ajunge la vârsta standard de pensionare, acesta poate alege între a-și păstra propria pensie sau a opta pentru jumătate din pensia soțului decedat.

Cum se calculează pensia de urmaș

Cuantumul pensiei de urmaș variază în funcție de numărul de beneficiari eligibili:

50% pentru un singur urmaș;

75% pentru doi urmași;

100% pentru trei sau mai mulți urmași.

Documentația necesară pentru pensie de urmaș

Pentru a solicita pensia de urmaș, sunt necesare mai multe documente, printre care cererea de înscriere, actele de stare civilă ale urmașilor, decizia medicală privind capacitatea de muncă și actul doveditor al cauzei decesului. Este important de menționat că urmașul nu trebuie să fi fost condamnat pentru infracțiuni grave precum omorul sau tentativa de omor asupra susținătorului pentru a putea beneficia de aceste drepturi.

Aceste condiții și proceduri sunt esențiale pentru asigurarea unei tranziții financiare stabile pentru soțul supraviețuitor, oferind un sprijin necesar în urma pierderii partenerului de viață