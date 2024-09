Cât de ciudată este cenzura pe Facebook și Instagram: „From the River to the Sea”, un slogan controversat

Meta, compania-mamă a Facebook, a decis prin intermediul Consiliului de Supraveghere că fraza „From the River to the Sea” nu încalcă politicile platformei privind discursul de ură, violența sau organizațiile periculoase. În această decizie, consiliul a subliniat, de asemenea, nevoia ca Meta să ofere acces mai larg la date pentru cercetători, grupuri din societatea civilă și jurnaliști, care anterior foloseau CrowdTangle, un instrument de analiză a conținutului online.

Această hotărâre vizează trei postări de pe Facebook care conțineau fraza „From the River to the Sea”, un slogan considerat de mulți ca fiind pro-palestinian și care face referire la teritoriul dintre râul Iordan și Marea Mediterană. Expresia este controversată, având interpretări diferite. Criticii, precum Liga Anti-Defăimare (Anti-Defamation League), o consideră un slogan anti-semit folosit frecvent în campaniile anti-Israel. În schimb, persoane precum congresmana americană Rashida Tlaib au apărat fraza, descriind-o drept un apel la „libertate, drepturi ale omului și coexistență pașnică”.

Decizia Consiliului de Supraveghere și importanța contextului

Consiliul de Supraveghere al Meta a concluzionat că fraza „From the River to the Sea” nu este, în sine, un apel direct la violență sau la excluderea unui grup de persoane. În plus, consiliul a subliniat că este esențial ca Meta să evalueze contextul în care este utilizată fraza înainte de a lua măsuri de moderare.

„Deoarece această frază nu are o semnificație unică, o interdicție generală a conținutului care include expresia, o regulă implicită de eliminare a acestui tip de conținut sau chiar utilizarea sa ca semnal pentru a declanșa aplicarea politicilor ar împiedica exprimarea politică protejată într-un mod inacceptabil”, a subliniat consiliul.

Această hotărâre evidențiază și importanța protejării discursului politic, fără a impune restricții generale care ar putea suprima dezbaterile legitime.

Acces la date și transparență în evaluarea conținutului

Pe lângă analiza conținutului și a modului în care este moderat, Consiliul de Supraveghere a ridicat preocupări cu privire la decizia Meta de a închide CrowdTangle, un instrument gratuit utilizat de cercetători și jurnaliști pentru a analiza diseminarea informațiilor pe platforme precum Facebook și Instagram. CrowdTangle a fost înlocuit cu Meta Content Library, un sistem de analiză mai restrictiv, care oferă acces doar celor care lucrează pentru o instituție academică sau de cercetare calificată și implicată într-un demers non-profit.

Consiliul a recomandat ca Meta să ofere acces la acest nou instrument într-un mod mai transparent și rapid, permițând cercetătorilor și jurnaliștilor să analizeze datele într-un termen de trei săptămâni de la depunerea unei cereri. De asemenea, a subliniat necesitatea ca Meta Content Library să fie un înlocuitor adecvat pentru CrowdTangle, asigurând astfel că grupurile independente au acces la informații relevante pentru a evalua diseminarea conținutului pe platformă.

Această decizie a Consiliului de Supraveghere reflectă provocările Meta în echilibrarea între gestionarea conținutului controversat și menținerea transparenței în ceea ce privește modul în care sunt moderate discuțiile politice.