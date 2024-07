Când ar fi bine să cumperi vechime la pensie în România. Câștigi sute de lei în plus pe viață, chiar dacă nu ai lucrat nici măcar 15 ani

În contextul recalculării pensiilor, care se va încheia în luna august 2024, mulți pensionari își pun întrebări legate de modul în care își pot îmbunătăți situația financiară. O soluție la îndemână pentru cei care nu au acumulat suficienți ani de muncă este achiziționarea vechimii în muncă. Acest articol explorează beneficiile și costurile asociate cu această opțiune, oferind sfaturi utile pentru cei interesați.

Cum poți obține sute de lei în plus la pensie

Recalcularea pensiilor

Recalcularea pensiilor este un proces așteptat de mulți pensionari, iar adeverințele cu pensiile recalculate vor ajunge la beneficiari între 15 și 31 august 2024. În cazul în care nu ești mulțumit de pensia recalculată, ai opțiunea de a contesta decizia, însă acest proces poate fi lung și complicat. O altă soluție este achiziționarea vechimii în muncă pentru a îndeplini cerințele minime și pentru a crește valoarea pensiei.

Cumpărarea vechimii în muncă

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a explicat că pensionarii care nu au acumulat minim 15 ani de muncă necesari pentru a primi pensia minimă pot încheia un contract de asigurare pentru a achiziționa până la 6 ani de vechime. De exemplu, dacă ai doar 9 ani vechime, poți plăti pentru a ajunge la cei 15 ani necesari.

Costurile achiziționării vechimii

Achiziționarea unui an de vechime a devenit mai costisitoare odată cu creșterea salariului minim. De la 1 iulie 2024, un an de vechime costă 11.100 de lei, echivalentul a peste 2.200 de euro. Pensionarii pot cumpăra vechime până în 2026, guvernul prelungind perioada de achiziție cu un an.

Beneficiile achiziționării vechimii în muncă

Achiziționarea vechimii poate aduce beneficii semnificative la pensie. Iată câteva exemple de calcule care ilustrează cum poate crește pensia în funcție de numărul de ani de muncă și punctele bonus sau de stabilitate:

Formula de calcul a punctelor bonus

Pentru fiecare an muncit între 25 și 29 de ani : 0,5 puncte bonus pe an.

: 0,5 puncte bonus pe an. Pentru fiecare an muncit între 30 și 34 de ani : 0,75 puncte bonus pe an.

: 0,75 puncte bonus pe an. Pentru fiecare an muncit peste 35 de ani: 1 punct bonus pe an.

Exemple de calcul

30 de ani de muncă : 5 ani x 0,5 puncte = 2,5 puncte bonus 2,5 puncte x 81 lei/punct = 202 lei în plus la pensie

: 40 de ani de muncă : 5 ani x 0,5 puncte + 5 ani x 0,75 puncte + 5 ani x 1 punct = 11,25 puncte 11,25 puncte x 81 lei/punct = 911 lei în plus la pensie

: 45 de ani de muncă : 5 ani x 0,5 puncte + 5 ani x 0,75 puncte + 10 ani x 1 punct = 16,25 puncte 16,25 puncte x 81 lei/punct = 1.300 lei în plus la pensie

:

Decizia de a cumpăra vechime

Pentru a decide dacă merită să cumperi vechime în muncă, trebuie să iei în considerare atât costul inițial, cât și beneficiile financiare pe termen lung. De exemplu, dacă achiziționarea a șase ani de vechime te costă aproximativ 66.600 de lei, dar îți aduce un supliment semnificativ la pensie, investiția ar putea fi justificată.

De asemenea, trebuie să evaluezi și situația ta financiară actuală și viitoare, pentru a determina dacă poți suporta costul achiziției și dacă beneficiile obținute merită efortul financiar.

Concluzii

Achiziționarea vechimii în muncă poate fi o soluție viabilă pentru a obține o pensie mai mare, mai ales pentru cei care nu au acumulat suficienți ani de muncă. Deși costurile inițiale pot fi ridicate, beneficiile financiare pe termen lung pot compensa această investiție. Este important să te informezi corect și să consulți un specialist înainte de a lua o decizie finală.