Cafeneaua unde se-ntâlneau Eminescu, Caragiale și Regele Carol al II-lea, din centrul Bucureștiului, este premiată la nivel european

Cafeneaua Veche 9 era, pe vremuri, locul preferat al lui Eminescu, Caragiale și al Regelui Carol al II-lea.

Situată în Centrul Vechi al Bucureștiului, a fost recent onorată cu premiul pentru design interior la categoria Ospitalitate, în cadrul competiției europene BIG SEE AWARDS. Această cafenea istorică, care a fost un loc de întâlnire pentru figuri emblematice precum Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale și Regele Carol al II-lea, a fost renovată și redeschisă acum doi ani.

Premii și recunoaștere internațională

De la redeschiderea sa din 2022, Cafeneaua Veche 9 a acumulat o serie de premii pentru design și arhitectură. Pe lângă distincția recent obținută la BIG SEE AWARDS, cafeneaua a câștigat Premiul pentru Arhitectura de Interior la Bienala Națională de Arhitectură din 2023, Best Practice in Restaurant Design la Romanian Design Week în 2022 și Project Recognition – Hospitality Snapshots în 2022. Aceste recunoașteri subliniază calitatea și creativitatea intervenției de design, care a transformat o clădire istorică într-un spațiu modern și atractiv.

Proiectul de renovare și transformare a designului interior a fost realizat de biroul de proiectare SelfDezign, având ca autori pe arhitecții Irina Stoica, Daniela Ulea și Maria Mota. Aceștia au reușit să păstreze aerul pitoresc al epocii trecute, aducând în același timp spațiul la standardele contemporane de confort și estetică.

Istoria și importanța culturală a cafenelei

Cafeneaua Veche 9 este mai mult decât un simplu local, având o istorie bogată care datează din anul 1781, când armeanul Ștefan Altintop a obținut permisiunea de a construi o cafenea în apropierea Curții Domnești. Prima atestare documentară a cafenelei apare în 1812, iar de-a lungul timpului, aceasta a devenit un loc de întâlnire pentru personalități remarcabile ale culturii românești, precum Mihai Eminescu și Ion Luca Caragiale.

Pe lângă rolul său cultural, Cafeneaua Veche a fost un martor tăcut al transformărilor istorice din București. De la locul de odihnă pentru cei veniți cu treabă la Vodă, până la perioada de înflorire din anii 1900 când existau 140 de cafenele în oraș, și în final, renașterea sa după 1990. Cafeneaua Veche și-a schimbat de mai multe ori destinația, dar a reușit să își păstreze relevanța și farmecul.

Renovare și transformare

Procesul de renovare al Cafenelei Vechi a implicat eforturi considerabile pentru conservarea autentică a clădirii. Zidurile, acoperișul de țiglă și obloanele au fost recondiționate conform tiparelor vechi, iar cele 200 de capete de lei și cele opt chipuri gravate pe zidurile albe, datând din secolul XIX, au fost păstrate intacte. Placuta inscripționată cu numele cafenelei și cele două lămpi de fier suspendate pe fațadă sunt alte elemente arhitecturale care au fost restaurate cu grijă.

În prezent, Cafeneaua Veche 9 oferă o selecție rafinată de preparate culinare care îmbină istoria și cultura locului cu influențe europene moderne. Atmosfera clasică și decorul elegant atrag atât localnici, cât și turiști, care doresc să se bucure de o experiență culinară deosebită într-un cadru istoric.

Premiul european pentru design interior obținut de Cafeneaua Veche 9 confirmă succesul acestui proiect de renovare și reafirmă importanța conservării și revitalizării patrimoniului cultural al Bucureștiului. Acest loc continuă să fie un simbol al eleganței și tradiției, adaptat la cerințele contemporane, oferind o experiență unică tuturor celor care îi trec pragul.