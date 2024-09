Bărbatul de 65 de ani care, în loc să iasă la pensie, s-a făcut pompier: „Am ales un nou început, esențial în viață este să simți că ai un scop”

Craig Miller, un fost jurnalist freelancer din California, a făcut un pas neașteptat în viața sa la vârsta de 65 de ani. Când s-a mutat în Munții Catskill din nordul statului New York în 2019, intenția sa era să scape de agitația vieții urbane și de pericolul incendiilor care îl urmăreau în California. Cu toate acestea, un an mai târziu, s-a regăsit pe un drum complet diferit, devenind cel mai nou voluntar al departamentului de pompieri din mica sa localitate, scrie The Guardian.

Un început neașteptat

Miller nu plănuise niciodată să devină pompier. Când a observat anunțurile de recrutare în jurul orașului său, a simțit nevoia să investigheze mai mult subiectul pentru un articol destinat site-ului PBS, Next Avenue. Discutând cu șefii de pompieri locali, a realizat cât de gravă este criza cu care se confruntă departamentele de pompieri voluntari din zonele rurale ale Statelor Unite. Peste 60% dintre pompierii din SUA sunt voluntari, iar în comunitățile rurale, recrutarea tinerilor devine din ce în ce mai dificilă. Șeful departamentului de pompieri l-a abordat pe Miller imediat ce a ajuns în oraș, subliniind că vârsta nu este un obstacol și că există un rol pentru fiecare.

Inițial, Miller a avut rezerve legate de nivelul de angajament și de antrenamentul necesar. Partenera sa, Heidi, era de asemenea îngrijorată de pericolele pe care le-ar putea întâmpina. Însă, pe măsură ce pandemia de COVID-19 a impus izolarea, Miller a văzut în voluntariat o oportunitate de a se integra în comunitate. Așa că s-a înscris pentru a se antrena ca pompier extern, ceea ce însemna că ar fi intervenit doar din afara clădirilor în flăcări, evitând riscul de a pătrunde în interior pentru a salva oameni.

Transformarea într-un erou local

Antrenamentul de pompier extern a durat trei luni și i-a ocupat aproape complet viața lui Miller, cu cursuri de noapte și sesiuni de pregătire în weekend. Treptat, a ajuns să stăpânească tehnicile necesare pentru a opera un panou de pompă, a ridica scări și a purta echipamentul greu într-un timp record. Deși acest efort fizic l-a epuizat inițial, Miller a remarcat rapid îmbunătățiri semnificative în starea sa fizică.

După ce a obținut certificarea și a devenit membru cu drepturi depline al echipei de pompieri, Miller a înțeles cu adevărat cât de acută este problema personalului în departamentele de pompieri rurale. Media de vârstă a echipei sale este de 54 de ani, iar doar trei membri au sub 45 de ani. În alte echipe, există pompieri care continuă să lucreze chiar și la 70 sau 80 de ani. În astfel de condiții, fiecare persoană este esențială.

Miller a participat la aproximativ 60 de intervenții pe an, multe dintre ele fiind cauzate de alarme false sau apeluri de ajutor din partea departamentelor vecine. Deși unele momente au fost înfricoșătoare, precum atunci când a fost singurul care a răspuns la o alarmă în primele sale zile de voluntariat, Miller a învățat să își seteze limitele și să refuze apelurile atunci când consideră că ar fi prea riscant pentru el să intervină.

Un scop care dă sens vieții

Acum, la 69 de ani, Craig Miller continuă să servească ca pompier voluntar și se bucură de beneficiile pe care acest rol le-a adus în viața sa, inclusiv o stare fizică mai bună și un sentiment profund de împlinire. „Este enorm de satisfăcător să îți pui viața în slujba altora și să vezi recunoștința oamenilor,” spune el. Între timp, Miller a renunțat la ideea de a se retrage la 70 de ani și este hotărât să continue atât timp cât sănătatea îi va permite.

„Unul dintre lucrurile esențiale în viață este să simți că ai un scop, iar acesta este al meu,” afirmă el cu convingere. „Cât timp mai pot, voi continua. E ceva ce intră în sânge.”

Astfel, Miller demonstrează că nu există o limită de vârstă pentru a începe un nou capitol în viață și că un scop bine definit poate aduce o satisfacție imensă, indiferent de momentul în care este descoperit.