Au lăsat viața de piloți ca să dea lovitura în România cu o fermă. Daniel și Robert au acum 500 de hectare, dar au pornit de la zero

Frații Daniel și Robert Turdean, foști piloți de linie, au renunțat la cariera din aviație pentru a construi de la zero o fermă în localitatea Luna de Jos, județul Cluj. Începând cu 2017, cei doi au transformat o zonă abandonată într-o afacere prosperă de 500 de hectare, cultivând diverse cereale și prășitoare. Aceasta nu a fost doar o schimbare de direcție, ci și o măsură de siguranță în cazul pierderii locurilor de muncă din aviație.

Cum a început aventura agricolă

Ideea de a începe o fermă i-a aparținut lui Robert, care, în 2017, a propus să creeze o rezervă economică pentru familia lor. „Ne-am uitat pe Google și am văzut paragină totală în zona Dăbâca. Am mers acolo, am pus anunțuri și am închiriat terenuri de la localnici,” povestește Daniel. Cu ajutorul părinților lor, care dețin o fermă de 800 de hectare în apropierea Turzii, frații au început să curățe terenurile împădurite, să le scarifice, să le discuiască și să le semene.

Primii ani au fost dificili, dar au reușit să își achiziționeze echipamentele necesare din fonduri proprii, fără a apela la proiecte europene. „Când om vedea că nu mai merge, închidem șandramaua și mergem mai departe. Viața continuă!”, afirmă Daniel cu optimism.

Producție modernă și planuri ambițioase

Ferma fraților Turdean se bazează pe tehnologie modernă și tehnici eficiente. Terenurile sunt scarificate sau prelucrate cu discuri grele, iar semănatul este realizat cu utilaje performante. Fertilizarea este bine planificată, iar tratamentele pentru culturi sunt aplicate doar atunci când apar probleme, pentru a reduce costurile.

În prezent, frații cultivă rapiță și grâu pe 250 de hectare, urmând ca în primăvară să planteze sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și porumb. Daniel este pragmatic: „Mă interesează prețul cu care îmi vând marfa. Vreau să am o producție medie stabilă și să obțin profit fără a investi inutil în produse scumpe.”

Frații evită riscurile inutile. De exemplu, deși au avut aprobat un proiect pentru un spațiu de depozitare, au renunțat din cauza costurilor crescute generate de conflictul din Ucraina. „Nu merita să ridicăm cofinanțarea de la 300.000 la 600.000 de euro,” explică Daniel.

Lecții din agricultură și sfaturi pentru viitor

Daniel crede că agricultura poate fi rentabilă dacă este abordată cu realism. „Eu nu am văzut fermier sărac care lucrează peste 300-400 de hectare. Oamenii se plâng, dar mulți au mașini de lux. Eu am o Dacie Duster și trăiesc bine. Agricultura nu este pentru oricine și subvențiile ar trebui acordate doar de la 100 de hectare în sus,” spune el.

Frații Turdean reprezintă un exemplu de succes în agricultură, demonstrând că o schimbare radicală de carieră poate duce la rezultate remarcabile. De la piloți la fermieri, povestea lor este despre curaj, adaptabilitate și munca susținută. Dacă visezi să începi o afacere în agricultură, povestea lor poate fi inspirația de care ai nevoie pentru a începe de la zero și a reuși, conform Revista Ferma.