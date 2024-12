Arma secretă a Ucrainei împotriva Rusiei: cum crowdfunding-ul susține lupta pentru libertate

Acest articol, publicat inițial de Business Insider, explorează rolul esențial al crowdfunding-ului în sprijinirea eforturilor Ucrainei în conflictul cu Rusia. Povestea Dianei Kulyk este un exemplu emoționant al modului întrucât mobilizarea cetățenilor obișnuiți poate face diferența pe câmpul de luptă.

Când Diana Kulyk a aflat că tatăl ei, Ruslan, urma să se alăture luptei contra Rusiei, în aprilie 2023, a fost cuprinsă de spaimă și de o profundă neliniște. Situația din Ucraina, marcată de violență și incertitudine, amplifica emoțiile pe care le resimțea, dar a găsit puterea de a acționa. Dar, într-un gest disperat de solidaritate, a decis să acționeze. Cu o audiență modestă de 20.000 de followers pe rețelele sociale, Diana a lansat un apel emoționant pentru a strânge fonduri destinate echipamentelor de protecție necesare tatălui ei, Ruslan Kulyk. Rezultatul a fost uimitor: în doar două ore, a reușit să adune suma necesară pentru a cumpăra cele 21 de obiecte de pe lista ei.

Acest exemplu personal este doar o mică parte dintr-o mișcare vastă de crowdfunding care joacă un rol esențial în eforturile Ucrainei de a rezista unei armate rusești mai mari și mai bine dotate. Atât organizații guvernamentale, precum platforma United24, cât și inițiative individuale au transformat crowdfunding-ul într-un instrument strategic pentru achiziționarea echipamentelor esențiale, de la drone și generatoare, până la echipamente medicale și vehicule militare, scrie The Economist.

De-a lungul istoriei, crowdfunding-ul a mai fost folosit în conflicte, cum ar fi într-un exemplu celebru din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când vânzările de prăjituri și evenimentele caritabile din școli au finanțat producția avioanelor Spitfire. Totuși, nicio altă perioadă nu a beneficiat de instrumentele moderne oferite de social media și tehnologia de astăzi. De exemplu, platformele online permit organizarea rapidă de campanii de donații, utilizarea dronelor comerciale pentru recunoaștere militară, și aplicarea tehnologiilor de criptare pentru a asigura siguranța comunicațiilor. Prin intermediul unor aplicații dedicate, donațiile pot fi monitorizate în timp real, iar poveștile despre beneficiari pot fi distribuite pentru a atrage mai mulți donatori.

Prin intermediul platformelor precum Twitter (actual X) și Instagram, grupuri de voluntari sau chiar unități militare specifice pot mobiliza resurse și sprijin direct. De exemplu, Brigada 79 Aeropurtată din Ucraina a reușit să adune fonduri pentru drone de recunoaștere, ochelari cu vedere pe timp de noapte și generatoare. Aceste donații, venite din toate colțurile lumii, aduc speranță și o senzație de unitate în fața adversității.

Un alt exemplu remarcabil este organizația Dzyga’s Paw, fondată de Dimko Zhluktenko, un fost manager IT din Kiev. Transparența acestei organizații joacă un rol crucial în consolidarea întrustării donatorilor, care pot vedea într-un jurnal detaliat cum sunt cheltuiți banii și ce impact au donațiile lor pe front. De la rapoarte financiare precise până la videoclipuri cu echipamentele într-o acțiune concretă, Zhluktenko reușește să transforme fiecare donație într-o poveste de succes vizibilă. Cu o transparență radicală și o abordare creativă, această inițiativă a strâns peste 2,9 milioane de dolari, investind în drone, echipamente de comunicații și alte dispozitive high-tech. Prin partajarea poveștilor emoționante despre soldați, cum ar fi Nazar, fost antrenor de fotbal pentru copii, Zhluktenko menține viu interesul donatorilor din întreaga lume.

The Starlinks 202 project might be over, but the need for reliable communication on the frontlines hasn’t gone anywhere.

That’s why we’re still working hard to equip our soldiers and medics—like the 15 Starlinks we delivered to the Azov unit 💪

Want to help us send even more… pic.twitter.com/3xmryltHMK

— Dzyga’s Paw (@dzygaspaw) December 4, 2024