Anunțul de Casa de Pensii despre deciziile de recalculare. Ajung în august și este obligatoriu să semnezi de primire

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a anunțat că în luna august vor fi distribuite deciziile de recalculare a pensiilor, proces care implică tipărirea și transmiterea acestora către Poșta Română. Directorul CNPP, Daniel Baciu, a oferit detalii importante privind acest proces, subliniind necesitatea ca pensionarii să fie acasă pentru a semna de primire.

Procesul de recalculare și distribuire a deciziilor

Conform declarațiilor lui Daniel Baciu, CNPP este în plin proces de tipărire și transmitere a deciziilor de recalculare a pensiilor. Aceste documente vor fi livrate către Poșta Română până pe 15 august, iar între 15 și 31 august, Poșta le va trimite către destinatarii finali, adică pensionarii. Este esențial ca pensionarii să fie acasă pentru a semna de primire, deoarece documentele sunt confidențiale și trebuie înmânate personal titularului de pensie.

„Suntem în plin proces de tipărire și transmitere a deciziilor de recalculare a pensiilor din sistemul public, care sunt trimise către Poștă. Se lucrează la foc continuu, trebuie să realizăm asta în timp util; până pe 15 august trebuie să livrăm aceste decizii către Poștă, iar Poșta, în intervalul 15-31 august, să le trimită către destinatarii finali, pensionarii. Este o decizie cu confirmare de primire, astfel că oamenii trebuie să stea, pe cât posibil, la domiciliu, pentru a o înmâna pe semnătură“, a explicat Daniel Baciu pentru România TV.

Cum se efectuează recalcularea pensiilor

Procesul de recalculare include evidențierea stagiilor de cotizare, care sunt împărțite în trei paliere distincte: cotizare contributivă, stagiu necontributiv și stagiu asimilat. Un exemplu menționat de Baciu arată un stagiu total de cotizare de 46 de ani, 4 luni și 16 zile, din care 19 ani, 10 luni și 3 zile au fost contribuții, 9 ani stagiu necontributiv și 7 ani, 6 luni și 13 zile stagiu asimilat. După aplicarea formulei de calcul, numărul total de puncte este înmulțit cu valoarea punctului de referință, rezultând o pensie recalculată de 2.911 lei, comparativ cu 2.321 lei anterior, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 700 de lei.

Perspective de viitor pentru pensionari

În cadrul aceluiași anunț, Daniel Baciu a menționat și posibilele majorări viitoare ale pensiilor. Conform legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, pensiile vor fi indexate conform ratei inflației și se va adăuga 50% din câștigul salarial mediu brut pe economie.

„Legea prevede foarte clar că la fiecare început de an, în ianuarie, toți pensionarii vor primi o indexare cu rata inflației, o majorare deci, la care se adaugă și 50% din câștigul salarial mediu brut pe economie. Acest lucru se va face anual, în luna ianuarie, potrivit legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. În acest an vom avea două majorări: cea de la 1 ianuarie, cu inflația, și majorarea de la 1 septembrie, la care am făcut referire”, a indicat șeful Casei de Pensii.

Pensionarii din România trebuie să fie pregătiți pentru a primi deciziile de recalculare a pensiilor în luna august. Acest proces este crucial pentru asigurarea unei corecte actualizări a pensiilor și necesită prezența la domiciliu pentru a semna de primire. În plus, perspectivele de viitor sugerează creșteri suplimentare ale pensiilor, aducând un oarecare confort financiar pentru pensionari în contextul economic actual.