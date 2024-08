Americanul care a înnebunit internetul din România cu aventurile din Ferentari, interzis de YouTube după ce s-a filmat live, sărind peste două mașini. Cum se apără celebrul iShowSpeed

Celebrul IShowSpeed a fost interzis temporar de pe YouTube după o cascadorie periculoasă.

IShowSpeed, pe numele său real Darren Watkins Jr., a fost interzis temporar de pe YouTube după ce ar fi încălcat Ghidul Comunității platformei în timpul unei transmisiuni live. Streamerul popular, cunoscut pentru cascadoriile și conținutul său extrem, deține unul dintre cele mai mari canale de pe YouTube, cu peste 27 de milioane de abonați, număr care continuă să crească.

Într-unul dintre cele mai recente videoclipuri, IShowSpeed a transmis în direct cum a sărit peste două supermașini, un Lamborghini și un McLaren, care veneau în viteză spre el, una după alta. Această cascadorie periculoasă pare să fie motivul pentru care YouTube i-a aplicat o interdicție temporară. După ce a fost notificat despre ban, IShowSpeed a luat cuvântul pentru a-și informa fanii.

Într-un mesaj adresat fanilor săi, IShowSpeed a declarat: „Hei, băieți, dacă vedeți asta acum, sunt interzis pe YouTube pe canalul meu principal. Nu pot să transmit live sau să fac nimic, băieți. Am vrut doar să vă anunț. Vă iubesc pe toți”. Slipz, cameramanul lui Speed, a postat pe X (fostul Twitter) o captură de ecran a tabloului de bord al canalului, care arată că contul a primit un strike pentru încălcarea Ghidului Comunității active.

i just jumped over 2 cars ong😁😁 pic.twitter.com/EXDdEH3mge

Deși Speed a mai postat anterior un videoclip în care sărea peste un Lamborghini, acest videoclip a fost șters de pe YouTube, iar se pare că interdicția recentă este legată de cascadoria transmisă în direct. Potrivit unui cont de fan verificat pe X, Speed a fost interzis pentru două săptămâni și nu va putea să transmită live sau să posteze actualizări în acest timp. Totuși, conținutul său existent rămâne activ, dar nu se poate adăuga nimic nou până la ridicarea interdicției.

Streamer #IShowSpeed faces a temporary YouTube ban after jumping over a car on a live broadcast on #youtube pic.twitter.com/z1DZ66boRA

— aura🪼 (@cashaura_) August 6, 2024