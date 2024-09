10 filme cu Michelle Yeoh pe care trebuie să le vezi. Prima actriță cu rădăcini asiatice care a câștigat premiul OSCAR pentru un rol principal

Michelle Yeoh este una dintre cele mai versatile și talentate actrițe din cinematografia internațională. Cu o carieră impresionantă ce se întinde pe mai multe decenii, Yeoh a jucat în filme de acțiune, dramă și science-fiction, devenind un nume de referință în industria filmului. Mai jos sunt 10 filme cu Michelle Yeoh pe care trebuie să le vezi, pentru a înțelege de ce este atât de apreciată în întreaga lume.

Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Unul dintre cele mai emblematice filme din cariera lui Michelle Yeoh, Tigrul și dragonul este o capodoperă a cinematografiei de acțiune și artă marțială.

Regizat de Ang Lee, filmul aduce în prim-plan o poveste epică, în care onoarea și răzbunarea se împletesc cu scene spectaculoase de lupte.

Michelle Yeoh o interpretează pe Yu Shu Lien, o războinică experimentată, și își arată abilitățile atât în arta marțială, cât și în interpretarea dramatică.

Rolul său din acest film a fost unul de referință, aducându-i recunoaștere la nivel internațional. Yu Shu Lien este o luptătoare experimentată și curajoasă, care se află într-o relație complexă cu un alt maestru al artelor marțiale, Li Mu Bai, interpretat de Chow Yun-Fat.

Deși există o dragoste profundă între ei, cei doi sunt constrânși de obligațiile morale și sociale să nu își dezvăluie sentimentele. Relația lor nedeclarată reprezintă unul dintre conflictele emoționale majore ale filmului.

Personajul lui Michelle Yeoh este de asemenea mentor pentru un alt personaj cheie, Jen Yu (interpretată de Zhang Ziyi), o tânără aristocrată care aspiră să devină o războinică legendară.

Jen Yu reprezintă un contrast cu Shu Lien – fiind impulsivă și rebelă, în timp ce Shu Lien este calmă și echilibrată, ghidată de un cod moral strict.

Memoirs of a Gheisha (2005)

În filmul Memoriile unei gheişe, Michelle Yeoh o interpretează pe Mameha, una dintre cele mai respectate și de succes gheişe din Kyoto.

Mameha este mentorul personajului principal, Sayuri (interpretată de Ziyi Zhang), și joacă un rol crucial în evoluția ei dintr-o fată orfană săracă într-o gheişă renumită.

Mameha este un personaj caracterizat prin eleganță, înțelepciune și rafinament. Ea are o prezență calmă și autoritară, fiind un model de sofisticare și grație pentru Sayuri.

De-a lungul filmului, Mameha o ia sub aripa sa pe Sayuri și o instruiește în arta complexă a gheişelor, învățând-o să danseze, să cânte, să converseze cu bărbați influenți și să-și folosească frumusețea și inteligența pentru a atrage atenția celor mai importanți patroni.

Unul dintre momentele cheie în poveste este când Mameha o ajută pe Sayuri să câștige un licitator puternic pentru mizuage, ceremonia prin care o gheişă devine matură și își vinde „prima noapte”, un ritual important în tradiția gheişelor.

În tot acest proces, Mameha își folosește experiența și inteligența pentru a o proteja și ghida pe Sayuri în lumea complexă și adesea dură a gheişelor.

Interpretarea lui Michelle Yeoh în acest rol este una subtilă, dar puternică, reușind să aducă eleganță și profunzime unui personaj care combină finețea cu puterea interioară.

De asemenea, chimia dintre Mameha și Sayuri adaugă o dinamică emoționantă, transformând relația lor într-una dintre cele mai importante din film. Prestația lui Yeoh a fost apreciată pentru grația și naturalețea cu care a portretizat o gheişă înțeleaptă, care își joacă cu măiestrie rolul de mentor.

The Touch (2002)

În filmul Călătoria unui erou (The Touch), Michelle Yeoh interpretează rolul personajului principal feminin, Yin Fei, un expert în arte marțiale și membru al unei familii vechi de acrobați.

Familia lui Yin Fei păstrează un artefact străvechi, extrem de valoros, cunoscut sub numele de „Mâna lui Buddha”, iar povestea filmului se învârte în jurul luptei pentru protejarea acestui artefact de forțele malefice care vor să-l obțină.

Personajul lui Michelle Yeoh, Yin Fei, este puternic, agil și inteligent, având o combinație rară de abilități fizice și curaj, dar și o legătură profundă cu tradițiile familiei sale.

Rolul său este unul central, deoarece conduce acțiunea prin luptele cu răufăcătorii și prin misiunea de a proteja „Mâna lui Buddha”.

Pe lângă abilitățile de arte marțiale care sunt remarcabile în acest film, Michelle Yeoh aduce personajului Yin Fei și o dimensiune emoțională, fiind pusă în situații în care trebuie să aleagă între datoria față de familie și propria siguranță.

Tomorrow Never Dies (1997)

În filmul Tomorrow Never Dies (1997), Michelle Yeoh interpretează rolul Wai Lin, un agent secret chinez de elită care colaborează cu James Bond, interpretat de Pierce Brosnan.

Wai Lin este un personaj remarcabil în universul James Bond, diferit de multe dintre „Bond Girls” clasice, deoarece este extrem de competentă, independentă și de multe ori egala lui Bond în termeni de abilități de luptă și inteligență.

Wai Lin este prezentată ca o spioană experimentată și bine antrenată, care excelează în arte marțiale, tehnologie și tehnici de infiltrare.

În multe secvențe de acțiune, Michelle Yeoh demonstrează abilitățile personajului ei, implicându-se în lupte corp la corp spectaculoase și executând cascadorii impresionante, unele dintre ele fiind realizate chiar de actriță, fără dublură.

Personajul este introdus inițial ca un aparent adversar al lui Bond, dar în scurt timp devine aliata sa de încredere, colaborând pentru a dezvălui complotul principal al filmului: un magnat al mass-media, Elliot Carver, încearcă să provoace un război între China și Marea Britanie pentru a stimula ratingurile companiei sale media.

Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny (2016)

În Sword of Destiny, Shu Lien este acum mai matură și înțeleaptă, dar încă puternică și respectată în lumea luptătorilor.

Ea se află din nou în mijlocul unei lupte pentru sabia legendară Green Destiny, un simbol de putere care poate schimba soarta războinicilor.

Shu Lien, deși a fost retrasă din viața de luptător, este chemată să protejeze această sabie și să se confrunte cu forțe amenințătoare, inclusiv cu un fost rival, Hades Dai.

Michelle Yeoh aduce o adâncime emoțională personajului său, Shu Lien fiind marcată de pierderile și dezamăgirile din trecut, în special de moartea iubirii sale, Li Mu Bai (personaj interpretat de Chow Yun-Fat în primul film).

În Sword of Destiny, Shu Lien își asumă rolul de mentor pentru o tânără luptătoare, Snow Vase, interpretată de Natasha Liu Bordizzo, continuând astfel moștenirea artelor marțiale și a codului de onoare.

Crazy Rich Asians (2018)

În comedia romantică Crazy Rich Asians, Michelle Yeoh joacă un rol diferit față de cel cu care ne-a obișnuit în filmele de acțiune.

Ea o interpretează pe Eleanor Young, mama protectoare și tradiționalistă a protagonistului. Prestația sa este una complexă, evidențiind atât fragilitatea emoțională, cât și forța interioară a personajului.

Eleanor este o femeie puternică, tradiționalistă și foarte loială valorilor familiei sale, una dintre cele mai bogate și influente din Singapore.

Personajul ei este o figură complexă, reprezentând atât presiunea exercitată de societatea asiatică tradițională asupra familiei, cât și dificultățile pe care le întâmpină o femeie în încercarea de a păstra unitatea și prestigiul familiei.

Eleanor vede cu scepticism relația dintre fiul ei, Nick, și Rachel Chu (interpretată de Constance Wu), o tânără profesoară de economie din New York, care nu provine dintr-o familie bogată sau cunoscută.

The Lady (2011)

În The Lady, Michelle Yeoh o interpretează pe Aung San Suu Kyi, activista birmană și laureata premiului Nobel pentru pace. Filmul, regizat de Luc Besson, spune povestea luptei pentru democrație în Myanmar și sacrificiile făcute de Suu Kyi în acest proces.

Aung San Suu Kyi este fiica generalului Aung San, eroul național al Myanmarului, care a jucat un rol crucial în obținerea independenței țării față de Marea Britanie.

După o lungă perioadă petrecută în străinătate, Suu Kyi se întoarce în Myanmar pentru a îngriji mama bolnavă și este prinsă în tumultul politic al țării.

Inspirată de valorile democratice și de moștenirea tatălui ei, ea devine liderul mișcării pentru democrație, sfidând regimul militar aflat la putere.

Rolul lui Yeoh este unul profund și emoționant, demonstrând încă o dată capacitatea sa de a juca personaje reale și complexe. Prestația sa a fost lăudată pentru autenticitatea și sensibilitatea cu care a portretizat figura istorică.

Sunshine (2007)

În filmul de science-fiction Sunshine, Michelle Yeoh o interpretează pe Corazon, biologul echipajului care încearcă să salveze Pământul de la o catastrofă solară.

Regizat de Danny Boyle, filmul este un thriller tensionat și captivant, iar rolul lui Yeoh este esențial pentru dinamica echipajului.

Corazon, personajul lui Michelle Yeoh, este responsabilă de menținerea grădinii biologice de pe navă, un mediu controlat ce furnizează oxigen echipajului.

Această sarcină este de o importanță vitală, deoarece succesul misiunii depinde de menținerea oxigenului la un nivel optim.

Corazon este o femeie calmă și empatică, aducând o notă de liniște și reflecție în mijlocul tensiunilor crescânde din echipaj. În momentul în care grădina vitală este distrusă, Corazon își arată disperarea, dar și hotărârea de a găsi soluții.

Ea își păstrează cumpătul chiar și în cele mai stresante situații, încercând să protejeze resursele care susțin viața pe navă.

De-a lungul filmului, Michelle Yeoh reușește să portretizeze nu doar competența tehnică a personajului său, ci și fragilitatea și emoția umană.

Prestația sa adaugă profunzime și complexitate personajului, demonstrând încă o dată capacitatea sa de a excela în diverse genuri cinematografice.

Shang-Chi and the legend of the ten rings (2021)

În filmul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Michelle Yeoh joacă rolul lui Ying Nan, o figură importantă în povestea complexă a filmului.

Ying Nan este o mătușă a protagonistului, Shang-Chi (interpretat de Simu Liu), și o membră a unei comunități mistice, numită Ta Lo.

Această comunitate este bine cunoscută pentru tradițiile sale străvechi și pentru legătura sa cu mitologia chineză, având un rol crucial în protejarea Pământului de forțe malefice.

Rolul lui Ying Nan este esențial în dezvoltarea lui Shang-Chi, ajutându-l să înțeleagă și să îmbrățișeze moștenirea sa culturală și abilitățile sale de luptător.

Michelle Yeoh, cunoscută pentru expertiza sa în arte marțiale, aduce o prezență autentică și puternică rolului său. Ying Nan nu este doar un personaj de sprijin; ea este o luptătoare pricepută și un mentor pentru Shang-Chi.

În film, ea îi oferă lui Shang-Chi învățăminte valoroase despre artele marțiale și despre cum să-și utilizeze puterile, precum și despre responsabilitatea care vine odată cu acestea.

Everything Everywhere All at Once (2022)

Everything Everywhere All at Once este un film inovativ de science fiction, regizat de Daniel Kwan și Daniel Scheinert, cunoscuți sub numele de „Daniels”. Filmul a fost lansat în 2022 și a captat atenția publicului datorită premiselor sale unice și a interpretării impresionante a actriței Michelle Yeoh.

În acest film, Michelle Yeoh o interpretează pe Evelyn Wang, o femeie de origine chineză, proprietara unei mici afaceri de spălătorie din Los Angeles.

Evelyn este o persoană obișnuită care se confruntă cu o serie de probleme, inclusiv dificultăți financiare, o relație tensionată cu soțul său, Waymond (jucat de Jonathan Ke Quan), și o conexiune fragilă cu fiica sa, Joy (jucată de Stephanie Hsu).

Pe parcursul filmului, Evelyn descoperă că are capacitatea de a călători între universuri paralele, având astfel ocazia de a explora diferite versiuni ale vieții sale.

Această abilitate îi permite să interacționeze cu diverse variante ale ei însăși, fiecare având un set diferit de abilități și experiențe.

Interpretarea incredibilă din acest film i-a adus primul OSCAR din carieră, Michelle Yeoh devenind prima actriță cu origini asiatice care obține acest premiu pentru un rol principal.