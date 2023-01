VIDEO Rusia se laudă cu armele fabricate în Austria. Cum s-au filmat lunetiștii ruși

Trupele speciale ruse au postat pe Telegram o înregistrare video cu o grupă de lunetiști dotați inclusiv cu o armă de precizie Steyr, produsă în Austria, cu ajutorul căreia militarii lui Vladimir Putin susțin că pot lovi ținte la distanțe de peste un kilometru.

Clipul publicat de Moscova arată câțiva lunetiști din Brigada 1555 de Infanterie Marină, alături de trei tipuri de arme cu lunetă: o pușcă „Lobaev” SVLK-14S, o armă de mare putere „Kord”, de calibrul 12,7 mm, și un Steyr SSG 04 de fabricație austriacă. Aceste muniții pot atinge ținte aflate la peste un kilometru distanță, se laudă rușii.

La un moment dat, videoclipul prezintă chiar o scenă în care doi lunetiști comunică între ei în timp ce urmăresc o presupusă țintă: „Distanța: 1.610 metri, ai ținta în vizor?”, întreabă un militar. „Da”, răspunde al doilea.

Un lunetist rus, poreclit „Bătrânul”, ar fi lichidat, potrivit superiorului său, 45 de militari ucraineni cu ajutorul armei Steyr: „Misiunile noastre sunt de identificare și ucidere a lunetiștilor inamici (counter-sniper), a observatorilor de artilerie și operatori de drone aflați la distanțe mai mari de un kilometru”.

Snipers from Russia’s 155th Naval Infantry Brigade with a Lobaev Arms SVLK-14S Sumrak, ASVK, and Steyr SSG 04 sniper rifles. https://t.co/NdWvB9xpKjhttps://t.co/SbvL94Dr85 pic.twitter.com/2CdyOSQJHo

