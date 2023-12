Sute de stele, dispărute fără urmă de pe cer. Ce s-ar fi întâmplat cu ele, de fapt

În iulie 1952, trei stele au dispărut într-o oră de pe cerul nopții pentru totdeauna, lăsând în urmă un mister cu mai multe explicații posibile.

Trebuie menționat că acestea nu sunt singurele stele care au dispărut, de-a lungul timpului.

Stele care dispar de pe cer

În 2019, proiectul Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations (VASCO) a încercat să catalogheze câte stele au dispărut în ultimii 70 de ani și a descoperit în jur de 100 de dispariții fără o explicație concretă.

Proiectul VASCO a comparat imagini realizate de Observatorul Naval al SUA începând din 1949 cu imagini din sondajul ceresc Pan-STARRS între 2010 și 2014.

Software-ul folosit de echipă a identificat în jur de 150.000 de surse potențiale de lumină care dispăruseră în anii intermediari.

S-au făcut apoi referințe la alte seturi de date pentru a restrânge căutarea. Acest proces i-a lăsat cu 24.000 de candidați, pe care i-au analizat manual pentru a exclude disfuncțiile camerei și alte erori.

La sfârșitul acestui proces, s-au identificat aproximativ 100 de astfel de dispariții.

Una dintre explicațiile posibile este că acestea au eșuat să devină supernove și s-au prăbușit într-un gaură neagră. Se crede că acest lucru este incredibil de rar, cu o probabilitate mai mică de 1 la 90 de milioane, și probabil nu ar explica de ce atât de multe puncte de lumină au dispărut.

Ce cred oamenii de știință

Alte posibilități ar putea fi lentilele gravitaționale, unde spațiul-timp este deformat de obiecte extrem de grele, uneori mărginind obiecte la distanțe foarte mari, sau alte explozii scurte de lumină, cum ar fi exploziile de raze gamma, care sunt capturate în sondajele mai vechi.

Obiecte în mișcare mai apropiată, cum ar fi asteroizii, ar putea, de asemenea, să explice aceste dispariții.

Deși studierea acestor obiecte este de interes pentru astrofizică, care ar trebui să explice mecanismele dispariției stelelor, unul dintre factorii motivaționali din spatele căutării a fost ceva mai șocant: căutarea unei Sfere Dyson, o modalitate ipotetică prin care civilizațiile avansate ar putea valorifica puterea unei stele înconjurând-o cu panouri solare. Căutarea acestor tranzitorii ar putea să ne conducă către o civilizație avansată.

Cu toate acestea, studiul ulterior nu a identificat niciun candidat potrivit pentru Sferele Dyson, lăsându-ne cu multe stele dispărute și cu puține explicații.

