Se întâmplă de la 1 aprilie, va apărea pe facturile românilor la curent electric. Care este noutatea

Începând cu data de 1 aprilie 2023, facturile românilor la curent electric vor suferi modificări. Află ce a stabilit ANRE cu privire la modul de facturare al energiei consumate.

Cea mai nouă știre vine de la ANRE care a transmis că noul model de factură la curent electric va intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2023. Respectivul model a fost aprobat în urmă cu două săptămâni, iar în cadrul acestuia au fost stabilite informațiile pe care clientul final le va putea afla.

”Noi deja am aprobat conținutul facturii, în urmă cu două săptămâni, am aprobat noul regulament de furnizare în care am stabilit care sunt acele informații care trebuie incluse în facturile de energie electrică. Nu am venit noi cu noutăți foarte mari, pentru că sunt directivele europene prevăzute foarte clar care spun care sunt informațiile care trebuie să fie incluse în facturi. Noi am împărțit aceste informații în două grupe mari”, a declarat Nagy Bege Zoltan în cadrul Antena 3 CNN.