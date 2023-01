Românul care a dat lovitura după ce s-a întors din Anglia: ideea simplă într-o afacere de milioane și sute de angajați

Există români care au reușit să dea lovitura în afaceri, iar în articolul acesta îți vom prezenta întocmai un astfel de exemplu de succes.

Numele său este Bogdan Țermure și a revenit acum câțiva ani în țară, după ce a locuit o bună perioadă în Marea Britanie, împreună cu membrii familiei sale.

Imediat ce s-a întors în România, românul a înființat o afacere pe nișa „last mile delivery”, care s-a dovedit a fi una de succes.

HIO, afacerea lui Țermure, se ocupă cu livrarea produselor preparate în restaurante, direct către client. A ales să facă acest pas urmând un model pe care l-a observat, dar și testat, în Marea Britanie.

Totul a început cu programul Start-Up Diaspora, de care a benefeciat inclusiv Bogdan Țermure, împreună cu alți 1.000 de români.

HIO a pornit la drum în anul 2019 și a avut nevoie de o investiție inițială de 37.000 de euro.

„Am plecat în Marea Britanie pentru a îmi continua studiile, dar încet-încet, am devenit din avocat, doctor în livrat burgeri pentru că am luat o mică franciză de livrări la domiciliu. După ce s-au născut copiii şi au crescut puţin, am decis să ne întoarcem în ţară şi să le arătăm românilor ce facem noi. Partea cu diaspora a fost un impuls. În 2019, ne-am întors şi am început să punem în aplicare ce am învăţat în Marea Britanie.

Începusem cu diverse restaurante care, în momentul acela, nu prea conştientizau de ce să venim noi să livrăm pentru ei. Cei mai mulţi spuneau că au deja livratorii lor. Încă nu concepeau acest model. Însă, uşor-uşor, am găsit persoane deschise care au înţeles că este mai bine să externalizeze partea de livrări. Acum avem peste 200 de angajaţi, iar în platforma HIO avem circa 340 de clienţi înregistraţi”, a declarat Bogdan Ţermure, potrivit ZF.ro.