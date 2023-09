Roboți de securitate, la metrou: unde-i poți vedea, la ce ajută

Un robot de securitate NYPD va patrula în stația de metrou Times Square. K5 este un robot masiv, fără brațe, fără picioare și cu patru camere de supraveghere.

Departamentul de Poliție din New York (NYPD) implementează o nouă măsură de securitate la stația de metrou Times Square. Astfel, implementează un robot de securitate pentru a patrula, despre care autoritățile spun că este menit să „te țină în siguranță”. Nu vorbim despre o mașină asemănătoare RoboCop sau despre orice robot biped asemănător omului – K5, care a fost produs de compania Knightscope din California, arată ca o versiune masivă a R2-D2.

Roboți de securitate

Albert Fox Cahn, directorul executiv al grupului pentru drepturile de confidențialitate Surveillance Technology Oversight Project, are totuși o descriere mai puțin măgulitoare și a declarat pentru The New York Times că este ca un „coș de gunoi pe roți”.

K5 este echipat cu patru camere care pot înregistra video, dar nu audio. Mașina, de asemenea, nu vine cu arme. Robotul va patrula stația de la miezul nopții până la ora 6 dimineața, pe parcursul testului său care se desfășoară în următoarele două luni. Dar K5 nu va face patrule complete pentru o vreme, deoarece își petrece primele două săptămâni cartografiind stația.

Nu este destul de clar dacă aparatul NYPD va transmite în direct filmările camerei sale și dacă forțele de ordine vor fi cu ochii pe ceea ce surprinde. Adams a declarat în timpul evenimentului în care a prezentat robotul că acesta va „înregistra un videoclip care poate fi revizuit în caz de urgență sau de crimă”.

Se pare că nu va folosi recunoașterea facială, deși Cahn spune că tehnologia ar putea fi, în cele din urmă, încorporată în aparat. Evident, K5 nu are capacitatea de a răspunde la urgențe reale din stație și nu poate reține fizic sau verbal suspecții. Singurul ajutor în timp real pe care îl poate oferi oamenilor este să îi conecteze la o persoană în direct pentru a raporta un incident sau pentru a pune întrebări, cu condiția ca aceștia să poată apăsa un buton de pe robot.