”Ploaia de sânge” care i-a speriat pe britanici. Care este explicația ei, de fapt

Săptămâna trecută, mulți britanici au tras o sperietură teribilă, atunci când au fost martorii unei „ploi cu sânge” , fenomen rar întâlnit în insulă. Urmele acesteia au rămas mai ales pe mașinile oamenilor, dar cauza care a generat-o are legătură cu Africa și nu cu vreun eveniment sângeros misterios.

Britanicii s-au trezit săptămâna trecută cu mașinile acoperite de un strat de praf roșiatic lăsat în urmă de o ploaie mai puțin obișnuită, ce a fost supranumită „ploaia cu sânge”.

Chiar dacă nu mașinile au fost ținta acestui fenomen, autovehiculele sunt cel cele mai bune obiecte pe care se poate observa efectul acestei ploi.

Cauza fenomenului nu a fost legată, însă, de vreun eveniment sângeros misterios, ci, spre surprinderea multora, de Africa și deșertul Sahara.

A fost vorba de acel vânt saharian care poate purta o mulțime de particule de praf din pustiul african spre diferite zone ale lumii, lucru cu care ne-a confruntat, din când în când, și în România.

Praful respectiv recade pe sol prin picăturile de apă, fenomenul fiind cunoscut sub numele de „ploaia de sânge”, din cauza aparenței roșiatice a apei de ploaie. Vânturile sahariene își fac drum către Marea Britanie de câteva ori pe an, dar, de obicei, nu produc prea multe probleme.

Pe de altă parte, în Africa se estimează că praful sezonier, combinat cu poluarea creată de oameni, reduce speranța de viață cu aproximativ 4-5 ani.

Random Tweet but did anyone wake up to there car looking like it had been drove through a dirt track dunno if its a chem trail spare or dirty rain I just want to know what’s going on with the planet #Dirtyrain #Grim #Answers pic.twitter.com/IMm6rzcnsB

— The Big Cheese (@BigCheeseLogan) September 7, 2023