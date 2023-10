”Omenirea va pieri în cele din urmă, înfometată și otrăvită de propria poluare”. Profeția venită de la unul dintre cei mai mari economiști, Peter Elwin

La momentul de față, la nivel global, modelul economic este bazat pe o creștere constantă a producției și consumului. În fiecare an, marile companii se așteaptă la vânzări mai mari, iar dacă acestea rămân neschimbate, se consideră eșec. În acest context, economistul Peter Elwin vine cu un avertisment important.

Dacă nu se va schimba modelul economiei bazate pe creșterea constantă a producției, omenirea va pieri, otrăvită de propria poluare și înfometată, pentru că am consumat toate resursele necesare vieții umane. Aceasta este opinia lui Peter Elwin, un economist de renume care a încercat să atragă atenția asupra direcției spre care se îndreaptă umanitatea.

Ce urmează pentru oameni, din cauza poluării și încălzirii globale

Peter Elwin a petrecut aproximativ 20 de ani în funcții de vârf din sectorul financiar global. Printr pozițiile ocupate s-a numărat și departamentul de cercetare al JP Morgan, una dintre cele mai mari bănci din lume. Între timp, și-a dedicat cunoștințele unei organizații non-profit ce are ca scop realizarea unui sistem financiar aliniat cu o economie net zero, sustenabilă și echitabilă, înainte de anul 2050. Punctual, Elwin este director pentru Venituri fixe și șef al Departamentului pentru alimente și utilizare a terenurilor la think-tankul Planet Tracker, conform Adevărul.ro.

În opinia economistului, la momentul de față ne confruntăm cu momentul perfect pentru îmbrățișarea unei economii zero-carbon, în care emisiile de gaze de seră să fie reduse la minim. Elwin a atras atenția și asupra modului în care poate fi sprijinită această revoluție și, mai ales, cum pot fermierii români să treacă la o agricultură prietenoasă cu natura.

De ce este distructivă pentru planetă filozofia de creștere constantă a afacerii

”Sunt de acord că creșterea constantă în interiorul granițelor planetare nu are sens și că societatea trebuie să se concentreze pe creșterea bunăstării, mai degrabă decât pe creșterea bogăției (după cum este explicat în Doughnut Economics de Kate Raworth, dar și în alte lucrări bazate pe munca economistei). Acest lucru este foarte evident în sistemul alimentar, unde obiectivul trebuie să fie un sistem care să furnizeze alimente sănătoase, hrănitoare, în cantități suficiente pentru toată lumea de pe Planetă. Dincolo de acest nivel „suficient“, prea multă hrană suplimentară este evident dăunătoare pe termen lung (ducând la obezitate și, potențial, moarte prematură).

Societatea va trebui să treacă la acest model într-o oarecare măsură, altfel omenirea va pieri în cele din urmă, otrăvită de propria poluare și înfometată pentru că am consumat toate resursele necesare vieții umane. Piețele financiare și industria financiară reflectă omenirea și economia pe care le creăm, așa că în cele din urmă vor răspunde și la această tranziție. Cu toate acestea, s-ar putea să nu o conducă, deși industria financiară este foarte vastă, așa că vor exista lideri, precum și întârziați. Așadar, răspunsul la întrebarea „se transformă industria financiară?“ este „da“, cu condiția ca societatea să se transforme. Dar cum și când este mult mai dificil de știut.”, a răspuns economistul când a fost întrebat de ”Weekend Adevărul” dacă industria actuală poate deveni sustenabilă.

De unde vine schimbarea globală pentru salvarea planetei

”Reglementarea/politica guvernamentală are un rol crucial de jucat. The Inevitable Policy Response (IPR – un consorțiu de prognoză care pregătește instituțiile cu privire la riscurile și oportunitățile schimbărilor climatice) are o prognoză bazată pe modul în care evoluează politicile din acest domeniu, după cum sugerează numele lor, ei cred că un anumit nivel de schimbare a politicii este inevitabil, iar acest lucru va conduce la schimbări și pe piețele financiare.

Celălalt motor va fi cererea clientului. Instituțiile financiare depind de clienți pentru profiturile lor, dintre care mulți sunt consumatori individuali (și alegători). De asemenea, depind de o licență socială pentru a funcționa (legată de mărcile/reputațiile lor, dar mai profundă decât atât). Schimbarea atitudinilor în rândul populației va forța schimbarea comportamentului în cadrul instituțiilor financiare (comparați atitudinea lor față de egalitate și diversitate: în trecut, sectorul financiar era considerat un bastion al șovinismului masculin, dar acum instituțiile financiare fac tot posibilul să se prezinte ca angajatori progresiști).”, a concluzionat Peter Elwin.