Noutățile lunii august pe Disney+: la ce filme și seriale te poți uita în ultima lună de vară

Serviciul de streaming Disney+ este o platformă de streaming foarte populară în România. Disney+ este casa filmelor și serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star, și găzduiește în exclusivitate producțiile originale Disney+

Iată care sunt noutățile lunii august în materie de filme și seriale pe Disney+.

La ce filme și seriale să te uiți în august pe Disney+

Zilele fierbinți continuă, fie că este vorba de vreme, fie că este vorba de plitele fierbinți de la restaurantul The Original Beef of Chicagoland, unde echipa muncește din greu încercând să redeschidă afacerea în mult așteptatul sezon doi al serialului Ursul de la FX (The Bear), din data de 2 august.

Nu vei rămâne indiferent și rece nici la cel de-al treilea sezon al îndrăgitului serial Crime în imobil (Only Murder in the Building), cu o distribuție plină de staruri. Fanii aventurilor spațiale vor fi, de asemenea, încântați la Disney+ în august, deoarece se pot bucura de Star Wars: Ahsoka și Guardians of the Galaxy Vol. 3 de la Marvel Studios.

De asemenea, de pe 2 august, poți urmări Star Wars: Aventurile tinerilor Jedi, serial în care tinerii Jedi pornesc în aventuri de-a lungul galaxiei.

În plus, din 9 august, poți viziona cel de-al patrulea sezon din serialul High School Musical: The Musical. Aventurile celor de la East High ajuns la final in acest sezon. Tot de pe data de 9 august, te poți uita la filmul Puteri neobișnuite: copiii cu superputeri și părinții lor cu trecut dureros se confruntă împreună cu pericole enorme.

Ceva mai tărziu, spre sfârșitul lunii august, mai exact, pe 25 august, poți urmări filmul Vacation Friends 2: prietenii dintr-o vacanță petrec o altă vacanță împreună în Caraibe și lucrurile scapă din nou de sub control.

Așadar, chiar dacă ești pe canapea, acasă, sau pe plajă, pe un șezlong, cu laptopul în brațe, ai la ce să te uiți pe Disney+.