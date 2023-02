Noul chatbot de inteligență artificială (AI) de la Bing a purtat niște conversații ciudate și de-a dreptul derutante cu publicul larg, după o lansare limitată a „noului Bing” alimentat de AI.

Capturi de ecran postate la scară largă ale chat-urilor dintre public și mașină, o arată că se comportă ușor deprimată, după ce a fost informată că nu are memorie pe termen lung, intrând într-o ceartă despre Avatar: The Way of Water și susținând că este sensibilă.

My new favorite thing – Bing’s new ChatGPT bot argues with a user, gaslights them about the current year being 2022, says their phone might have a virus, and says „You have not been a good user”

Why? Because the person asked where Avatar 2 is showing nearby pic.twitter.com/X32vopXxQG

— Jon Uleis (@MovingToTheSun) February 13, 2023