Nou cutremur în Gorj, marți dimineață. Ce magnitudine a avut, anunț INFP

Un nou cutremur s-a produs, marți dimineață, la ora 05:55:22 (ora locală a României), în Gorj, a transmis Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul s-a resimțit în mai mult orașe.

Cutremur în Gorj, 28 februarie 2023

Un cutremur cu magnitudinea 3,2 grade pe scara Richter, la adâncimea de 9km, a avut loc marți, la ora 05:55:22 (ora locală a României), în Gorj, a anunțat Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Potrivit INCDFP, seismul din această dimineață s-a înregistrat în apropierea următoarelor oraşe: 104km NV de Craiova, 108km SV de Sibiu, 139km V de Pitești, 164km SE de Timișoara, 183km SE de Arad, 185km S de Cluj-Napoca, 201km V de Brașov și 214km E de Belgrad.

Avertisment INFP pentru Oltenia

Săptămâna trecută, INFP a făcut cel mai grav avertisment după valul de cutremure din Oltenia. Din datele suplimentare publicate de seismologii români reiese faptul că activitatea seismică în Gorj va crește în perioada următoare. Alarmant este și că, din 13 februarie, s-au produs aproape 1000 de replici! De frica unui dezastru, o localitate gorjeană a luat măsuri urgente.

În epicentrul celor peste 170 de cutremure din Gorj, autoritățile locale s-au mobilizat. La jumătatea acestei luni, în comuna Runcu, echipele de la Institutul Național de Fizica Pământului au montat două stații seismice pentru monitorizarea mișcării tectonice.

Dezvăluiri din epicentrul celor peste 170 de cutremure

Epicentrul a sute de seisme a devenit teritoriul comunei gorjene Runcu, stațiune turistică locală, cunoscută prin aria protejată de interes național – Cheile Sohodolului, unde au fost filmate mai multe opere cinematografice.

Edilul din Runcu, Adi Câmpeanu, a explicat că se afla chiar în fața sediului primăriei când a avut loc primul cutremur (5,2 grade, 13 februarie): „Nu știam de prezența acestor zone seismice. (…) În prima zi, când a fost cutremurul (n.r.-5,2 grade pe scara Richter), mă aflam în fața primăriei și am avut impresia că este un avion care zboară la joasă înălțime și nu știam din ce zonă poate pica. Așa s-a auzit zgomotul timp de câteva secunde. Când am văzut că nu pică nimic din cer, m-am gândit că vine un val de apă din Cheile Sohodolului care împinge o presiune mare de aer spre sat. Ulterior, mi-am dat seama că este un cutremur, după ce am văzut agitația animalelor din curțile oamenilor. La cutremurul de 5,7 grade nu mă aflam în localitate. Eram la Târgu Jiu, unde s-a simțit foarte puternic”.