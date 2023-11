Netflix aduce Hades, Braid și Death’s Door pe dispozitivele mobile: Când le vei putea juca

Netflix aduce Hades, Braid și Death’s Door pe dispozitivele mobile. Mai multe jocuri bazate pe serialele și filmele companiei sunt și ele în lucru.

Netflix are acum peste 80 de jocuri pe care abonații le pot juca fără costuri suplimentare pe iOS și Android (și televizoare și desktop-uri, în unele cazuri). Ca parte a evenimentului său Geeked Week, compania a dezvăluit mai multe titluri care sunt în drum spre serviciul de streaming, inclusiv câteva clasice indie.

Ce poți să joci pe Netflix

Hades, unul dintre cele mai bune jocuri din 2020, va fi disponibil în curând pentru abonații Netflix pe iOS, dar nu și pe Android pentru moment. Este un dungeon crawler rogue-lite. Vei juca în rolul lui Zagreus, un prinț. Ori de câte ori moare (ceea ce probabil va fi adesea de la început), se va întoarce la început. Este diferit de fiecare dată când joci, dar vei avea cunoștințe – și unele arme și abilități – de la o alergare la alta.

Hades, câștigător al premiului Hugo, are și o distribuție bogată de personaje. Este un adevărat succes și s-ar putea să te trezești cufundat sute de ore în el.

Vezi și: Netflix vrea să transforme serialele sale de succes în jocuri: Vei putea juca Squid Game, Wednesday și altele

Vezi și: Jocul de la Netflix care ajunge pe iOS și Android: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, exclusiv pentru membrii platformei de streaming

Jocuri în dezvoltare

De asemenea, Braid este pe drum către iOS și Android pentru utilizatorii Netflix. Ediția aniversară, cu întârziere îndelungată, Braid oferă sunet îmbunătățit, imagini pictate manual, animații fresh „și o lume cu totul nouă de puzzle-uri de rezolvat”. Vor exista, de asemenea, peste 15 ore de comentarii care analizează designul jocului, programarea și alte aspecte ale dezvoltării. Creatorul Braid, Jonathan Blow, a dezvăluit că noua ediție a lui Braid vine pe Netflix Games, Windows, PlayStation și Xbox ,pe 30 aprilie.

Death’s Door a fost unul dintre jocurile indie remarcabile din 2021, iar titlul de aventură în stil Zelda va fi în curând o exclusivitate pentru mobil pentru abonații Netflix. Controlezi o pasăre care are sarcina de a colecta suflete pentru Cartierul General al Comisiei Reaping, o entitate birocratică din viata de apoi.

În plus, Shadow and Bone: Enter the Fold, care se desfășoară între primele două sezoane ale seriei, este disponibil acum pe platforma de straming. Mai mult, un joc bazat pe unul dintre cele mai mari hituri ale lui Netflix va veni și el în curând. În Money Heist, vei putea lua parte la o versiune a furtului din seria originală a francizei. Netflix spune că jocul va ajunge alături de serialul spin-off Berlin.