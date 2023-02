VIDEO Melodia de pe YouTube care a depășit toate recordurile: 12 miliarde de vizualizări și nu ai văzut-o niciodată, peste o anumită vârstă

Nu foarte mulți artiști se pot lăuda cu melodii care au depășit pragul de un miliard de vizualizări la o melodie pe YouTube, în mod previzibil. Surprinzător este însă alt aspect, faptul că cel mai vizionat clip de pe YouTube, cu 12 miliarde de vizualizări, nu a fost văzut niciodată de un procent foarte important de populație.

Timp de foarte mulți ani, PSY și Gangnam Style au depășit toate recordurile de vizionări pe YouTube. Melodia cu pricina s-a lăudat și cu faptul că a fost prima ce a depășit pragul psihologic de un miliard de vizualizări. Se întâmpla asta în 2012, cu mult înaintea unor artiști precum Adele, BTS, Blackpink sau Justin Bieber.

Cea mai vizionată piesă de pe YouTube

Doar câțiva artiști au reușit să depășească pragul de un miliard de vizualizări pe YouTube cu o piesă, de la lansarea platformei pe 14 februarie 2005 și până în prezent. După Gangnam Style, au fost necesari trei ani care Baby de la Justin Bieber să intre și ea în clubul select al artiștilor care se pot lăuda cu această performanță.

Între timp, clubul ”miliardarilor” de pe YouTube a fost suplimentat cu BTS, Blackpink, J Balvin, Adele, Dua Lipa, Billie Eilish, Wiz Khalifa, Bruno Mars, Shakira, Ed Sheeran și, în mod aproape surprinzător, Guns N`Roses. Ca referință, din 2012 și până în prezent, peste 200 de clipuri au înregistrat peste un miliard de vizualizări. Cea pe care s-ar putea să o știe toată lumea ca fiind cea mai populară melodie, deși nu mai este demult, e Despacito, cu peste 8 miliarde de vizualizări.

Cel mai vizionat clip de pe YouTube este însă cel de mai jos, are peste 12 miliarde de vizualizări și, dacă nu era evident din ilustrația clipului, este o piesă pentru copii. Pe poziția a doua este Despacito, iar pe trei se află See You Again al lui Wiz Khalifa. Gangnam Style ocupă poziția a patra. Clipul care a ajuns cel mai repede la un miliard de vizualizări, în doar 88 de zile, este Hellow de la Adele.