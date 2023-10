Mare ajutor în bani de la stat, pe tot anul 2024: ai salariu și pensie mică, ești pe listă și tu

Anul 2024 se anunță unul marcat de aceleași provocări precum cel curent, așa că mulți români vor avea nevoie în continuare de sprijin financiar de la stat, sub diverse forme.

Criza costului vieții a ajuns la un nivel foarte apăsător pentru buzunarul omului de rând. Viața e mai scumpă parcă decât în orice alt moment al istoriei recente.

În acest context, în 2023, statul român a lansat o serie de măsuri de sprijin pentru oamenii nevoiași, care se descurcă greu cu banii.

Bani gratis de la stat, din două în două luni, pentru românii cu venituri mici

Din fericire, ajutoarele vor continua și anul viitor. De exemplu, vorbim despre prelungirea acordării voucherelor pentru alimente.

Pe tot parcursul anului 2024, milioane de români vor primi vouchere pentru a-și cumpăra alimente de bază sau pentru a plăti mese calde la cantine.

La fel ca anul acesta, în 2024 voucherele pentru alimente vor fi acordate din două în două luni. Cel mai probabil, va rămâne valabilă suma actuală care se virează o dată pe cardurile sociale, respectiv 250 de lei.

”Aşa cum ne am angajat, cadrele didactice au prima de 1.500 lei, iar personalul nedidactic prima de 500 lei în luna octombrie. În perioada 20-27 octombrie, cardurile vor incarcate cu aceste sume de bani, este inceputul acestui program care se desfasoara pana in 2027, asa cum am stabilit cu personalul din educatie”, a spus ministrul Adrian Câciu, in exclusivitate la Romania TV.

Cine primește vouchere sociale în 2024

„Peste 2,5 milioane de români, aflați în situații de deprivare materială sau risc de sărăcie, vor primi aceste ajutoare în valoare de 250 lei la 2 luni”, a anunțat Guvernul, în 2022, când a lansat această măsură.

Atenție la modul în care folosești cardurile sociale

Sunt interzise și se sancționează conform legii:

a) utilizarea de către beneficiari a tichetelor sociale în alt scop decât achiziționarea de produse alimentare și mese calde;

b) solicitarea de către beneficiari și/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde sau pentru fracțiuni din acestea;

c) refuzul nejustificat al unităților afiliate de a accepta tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde. Refuzul este justificat dacă există o suspiciune rezonabilă privind autenticitatea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde sau identitatea dintre titularul tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde și destinatarul final al acestora;

d) comercializarea tichetelor sociale;

Cardurile pot fi folosite doar de către beneficiari. În cazuri excepționale, în care beneficiarul nu se poate deplasa la operatorii economici pentru a utiliza ajutorul, atunci poate încredința tichetele unei persoane apropiate, dar doar împreună cu actul de identitate.

