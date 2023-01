INTERVIU Specialist kinetoterapeut Oana Curta: când ai nevoie de kinetoterapie, la ce te ajută, cum previi afecțiuni precum spondiloza, hernia de disc și altele

Majoritatea dintre noi avem o viață sedentară, lucrând la birou opt ore sau mai mult pe zi. Atunci, afecțiunile locomotorii încep să apară. Kinetoterapia este o formă de terapie care folosește o varietate de exerciții fizice, mișcări active și pasive sau masaj, pentru recăpătarea sau ameliorarea sănătății și mobilității unor segmente afectate după boală sau accidentare.

Statisticile arară că un procent de aproximativ 15% din populația lumii are o boală cronică degenerativă care duce la limitarea fizică, iar 25% dintre seniorii de peste 65 de ani vor suferi o cădere care va necesita intervenții de recuperare. Pe lângă ei, pacienți de toate vârstele cu leziuni osteomusculare, motorii, psihice sau dizabilități au nevoie de intervenția unor profesioniști în kinetoterapie și reabilitare, pentru ca starea lor de sănătate să se amelioreze.

Am discutat cu specialistul în kinetoterapie Oana Curta, care-și desfășoară activitatea în Sighișoara, despre ce înseamnă, mai exact, kinetoterapia, când ar trebui să mergem la kinetoterapeut și ce afecțiuni ameliorează sau vindecă această terapie.

Ozana: De cât timp lucrați în domeniul kinetoterapiei și fizioterapiei? Ce studii ați absolvit?

Oana Curta: În anul 2008 am absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport, specializarea Kinetoterapie, din cadrul Universității “Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca și în 2009, învățământul postuniversitar de master în domeniul Educație Fizică și Sport, specializarea Educație Fizica și Kinesiologie. Lucrez în domeniu din 2008, din timpul masteratului, deci de aproximativ 15 ani.

Ozana: Cât de dificil este acest domeniu din prisma realizării unei cariere?

Oana Curta: Ceea ce consider că este cel mai dificil de realizat este câștigarea încrederii pacienților, formarea unei clientele, dobândirea experienței profesionale, lucruri care condiționează o carieră de succes.

Ozana: De-a lungul anilor, ați simțit un progres din prisma unor tipuri de afecțiuni care au devenit mai comune, s-au înmulțit?

Oana Curta: Afecțiuni precum spondiloza cervicală, lombosciatica, viciile de postură, discopatia lombară sau hernia de disc, mai rar întâlnite în trecut la populația de până la 40 de ani, înregistrează o incidență crescută în prezent. De asemenea, problemele articulare, ale coloanei vertebrale, afecțiuni neurologice, cefaleea sau nevralgiile sunt foarte des întâlnite în utimii ani.

Ozana: Când ar trebui o persoană să se gândească să meargă la kinetoterapie, care sunt semnele că problemele nu se vor remedia de la sine?

Oana Curta: Kinetoterapia înseamnă terapie prin mițcare, prin urmare, ea este necesară oricând o problemă de mișcare limitează activitățile zilnice ale unei persoane.

Ozana: Dacă ar fi să dați niște sfaturi unei persoane care stă toată ziua la birou, ce ar trebui să facă pentru a evita problemele pe termen lung? Dar o persoană care stă toată ziua în picioare, precum un bucătar, barman, ospătar, care se expune, de asemenea, la un număr mare de probleme de sănătate pe termen lung?

Oana Curta: Atât o persoană care stă la birou un timp mai îndelungat, cât și o persoană care stă în picioare o perioadă mai lungă de timp vor avea în timp diverse probleme la nivelul coloanei vertebrale și nu numai. Sfatul meu este să aibă o viață activă, sa practice un sport sau o activitate fizică în care se simt confortabil.

Ozana: Ce ar trebui să știe o persoană care vine prima oară la kinetoterapie, dar nu a avut de unde să afle?

Oana Curta: În cadrul ședințelor de kinetoterapie se realizează programe de recuperare adaptate fiecărui pacient în parte. Se ține cont de vârstă, de afecțiunile asociate, de starea pacientului în momentul de față și ședințele sunt strict supravegheate de către specialist.

Ozana: Care sunt afecțiunile pe care kinetoterapia le poate rezolva?

Oana Curta: Kinetoterapia se recomandă în afecțiuni ortopedice, reumatologice, deficiențe ale coloanei vertebrale, afecțiuni neurologice, afecțiuni ale aparatului respirator, cardio-vascular, endocrino-metabolice, gineco-abdominale, sarcină, leziuni musculare, distrofii musculare, leziuni sportive, oboseală, stres cronic etc.

Ozana: Care e cea mai impresionantă recuperare/vindecare pe care ați făcut-o?

Oana Curta: Satisfacție îmi oferă fiecare vindecare sau ameliorare a stării pacienților mei, însă cele mai impresionante cazuri sunt, fără îndoială, ale copiilor. Un copil care a dobândit mersul independent este întotdeauna o mare bucurie.

Ozana: Care este rolul prevenției în afecțiunile de care vă ocupați?

Oana Curta: Este foarte importantă prevenția/profilaxia în kinetoterapie, pentru a menține un nivel fizic satisfăcător, pentru a preveni agravarea sau apariția complicațiilor, în cazul anumitor boli.

Ozana: Cum vedeți, în acest moment, situația sistemului medical din România? Ce ar trebui îmbunătățit după părerea dvs.?

Oana Curta: Ceea ce am remarcat la pacienții mei este neîncrederea în sistemul sanitar. Problemele des întâlnite sunt lipsa implicării cadrelor medicale, superficialitatea în explicații, lipsa de profesionalism etc. Consider că ar trebui îmbunătățită comunicarea între medici și specialiști, iar scopul fiecăruia în parte să fie binele/sănătatea/vindecarea pacienților și nu altceva.