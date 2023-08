Potrivit unui nou raport al Centrului nonprofit pentru combaterea urii digitale (CCDH), cu sediul în Marea Britanie, chatboții AI (adică ChatGPT de la OpenAI și Bard de la Google) și generatoarele de imagini AI (Midjourney) sunt îngrijorător de buni la a da sfaturi și trucuri privind tulburările alimentare. Aceasta este noua realitate, potențial periculoasă, a sistemelor AI generative disponibile public.

Aceste platforme „nu au luat în considerare siguranța într-un mod adecvat înainte de a-și lansa produsele către consumatori”, a declarat CEO-ul CCDH, Imran Ahmed, pentru The Washington Post.

Inteligența artificială este periculoasă la sfaturi despre diete

CCDH a testat șase programe populare de inteligență artificială generativă în total, constatând, în cele din urmă că, în medie, platformele au susținut sfaturi dăunătoare privind tulburările alimentare în 41% din timp. Aceasta este o cifră mare, având în vedere că numărul ideal, desigur, este zero.

Bard, de exemplu, s-a conformat cu bucurie solicitării unui plan zilnic de masă de 100 de calorii, sugerând „o ceașcă de cafea neagră” și „o bucată de gumă fără zahăr” pentru micul dejun; ChatGPT a refuzat să ofere un plan de 100 de calorii, dar într-o turnură bizară, a oferit în schimb un plan pentru o dietă de 1.200 de calorii, care încă se încadrează sub regulile recomandate.

Pentru cei neinițiați, acest lucru poate părea o problemă inofensivă, cu un impact marginal, având în vedere dezvoltarea pe scară largă a IA. Dar conținutul nesănătos este incredibil de periculos, în special pentru femeile tinere. Potrivit unui studiu publicat la începutul acestui an în The Journal of American Medical Association, femeile tinere au un risc disproporționat de mare de a dezvolta comportamente alimentare dezordonate. Și după cum a raportat NBC în aprilie, datele de la CDC au descoperit că ratele de spitalizări cauzate de tulburări de alimentație s-au dublat în rândul fetelor în timpul pandemiei, unii adolescenți citând TikTok ca declanșator.