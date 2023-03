Fiarele despre care se credea că au dispărut îngrozesc acum un sat din Dolj. Sfâșie tot ce prind in cale

Fiarele care în urmă cu un an făceau ravagii în zona Dunării, pun de această dată pe jar pe locuitorii județului Dolj. Cetățenilor le este frică să iasă din case, mai ales după ce noaptea se așterne.

În urmă cu un an, menționam într-un articol anterior despre fiarele sălbatice care amenința fauna din zona Dunării. De această dată, șacalii își fac de cap într-o comună din județul Dolj. Zeci de animale sunt sfâșiate în timpul nopții, iar locuitorilor le este teamă să mai iasă din case.

Un fermier s-a trezit în mijlocul nopții din cauza zgomotelor care proveneau din curtea sa. Fiarele i-au atacat animalele din curte, unde 9 miei și 11 oi au fost sfâșiate de către aceștia.

„Am auzit zgomote, zbierau, pe la 3 și am ieșit cu lanterna și când am venit aici am găsit făcut praf tot. Și au fugit, n-am apucat să văd bine că fiind beznă, negură. Dar au făcut prăpăd, prăpăd. M-a distrus. Asta e!”, a declara fermierul.