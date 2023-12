El este cel mai deștept om din lume. Povestea matematicianului cu un IQ „special”

Inteligența umană a fost mereu subiectul fascinației și cercetării. Într-un ocean de minți creative și talentate, se remarcă unele persoane ale căror realizări depășesc cu mult limitările intelectuale obișnuite. Află care este cel mai deștept om din lume, matematicianul care deține un IQ impresionant.

Unul dintre astfel de indivizi este Terence Tao, un matematician australian de excepție, recunoscut ca fiind cel mai inteligent om de pe Pământ, cu un impresionant IQ de 230. Terence Tao s-a născut în Adelaide, Australia, într-o familie de origine hongkongheză. Părinții săi, ambii posesori de diplome în domenii științifice, au oferit un cadru propice dezvoltării intelectuale a copiilor lor.

Tatăl, absolvent al facultății de medicină, și-a adus contribuția în domeniul medical, mutându-se în Australia pentru a-și continua cariera. Mama lui Terence, licențiată în astrofizică și matematică, a adus în familie o pasiune pentru științe exacte.

Terry, cum îi spun prietenii apropiați, nu este singurul talent din familie. Cei doi frați ai săi au propria lor notorietate în lumea matematicii și nu numai. Unul dintre frați, în ciuda diagnosticului de autism, a reușit să devină maestru internațional la șah și un talentat pianist. Celălalt frate a ales calea ingineriei și lucrează pentru Google, contribuind la inovații tehnologice.

Copil prodigiu, Terence a învățat să citească la vârsta de doar 2 ani și a început să ofere meditații la matematică elevilor de liceu la vârsta de 7 ani. La aceeași vârstă, participa și la cursurile de liceu, iar pasiunea sa pentru matematică a fost alimentată de vizionarea emisiunii pentru copii „Sesame Street”. La doar 10 ani, era deja cunoscut ca fiind cel mai tânăr participant la olimpiadele de matematică.

Australianul considerat cel mai deștept om din lume

Deși IQ-ul său incredibil de 230 îl plasează într-o ligă proprie, Terence Tao nu este singura lumină strălucitoare în lumea geniilor. Istoria cunoaște personalități remarcabile, precum Isaac Newton, cu un IQ de 200, cunoscut pentru contribuțiile sale fundamentale în fizică și matematică. Marilyn vos Savant, scriitoare și editorialistă, se numără și ea printre cei mai inteligenți oameni, cu un IQ de 228, confirmat de Cartea Recordurilor Guinness. William Shakespeare, considerat cel mai mare scriitor englez, a lăsat moștenire opere literare memorabile, având un IQ de 210.

În topul inteligenței se regăsește și Garry Kasparov, maestrul șahului, cu un IQ de 194, care a strălucit încă din tinerețe în acest joc complex. Și, desigur, nu putem omite numele legendar al lui Nikola Tesla, inventatorul genial cu un IQ estimat între 200 și 300, care a revoluționat domeniul electricității și telecomunicațiilor.

Aceste minți strălucite reprezintă mărturia faptului că inteligența umană are limite încă necunoscute. De la matematică la literatură și știință, aceste personalități au influențat și continuă să influențeze lumea în moduri semnificative. Geniile nu se limitează doar la cifre și formule; ele transcend granițele cunoașterii, iluminând drumul către descoperiri și inovații care schimbă cursul istoriei umane, arată The New York Times Magazine.

