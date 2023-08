După 9 ani în Italia, Andrei s-a întors acasă să dea lovitura cu o afacere ”simplă”. Totul a plecat de la ou, omletă și Arrosticini

După 9 ani în Italia, Andrei Isac, owner la Arrosticini și Ou București, s-a întors în România și, împreună cu soția lui, au început o afacere de la zero. Totul a fost doar din pasiune, fără a fi bucătari profesioniști.

Ayfer Cadir și soțul ei, Andrei Isac sunt co-fondatori Ou București, al doilea local mono-produs al lor, după deja cunoscutul Arrosticini, unul dintre cele mai cunoscute food truck-uri din România. Ayfer are 33 de ani, este din Constanța, provine dintr-o familie de turci musulmani și este sora actriței Aylin Cadir.

Dacă încă nu ai ajuns la Ou București, trebuie să știi că este un local care servește feluri bazate pe un singur ingredient principal – oul. Găsești restaurantul pe strada General Berthlot la nr 86, unde poți încerca faimoasa omletă cu trufe.

Redacția Playtech a discutat cu Andrei, care ne-a povestit cum e să stai niște ani peste hotare, să te întorci în țară, să pornești o afacere din pasiune și să faci și bani din ce îți place.

Playtech: Când și de ce ai plecat în Italia?

Andrei: Am plecat în italia în 2006, la 21 de ani. Eram deja în al doilea an de facultate în Tei, la Construcții. Părinții mei locuiau deja în Italia și am hotărât să plec la ei, unde am început de la zero Facultatea de Construcții.

Playtech: Cât ai stat acolo și cum a fost experiența peste graniță?

Andrei: Am stat în Italia nouă ani. A fost o super experiență! Gândește-te că am plecat de aici, unde lucram cu T-eu și hârtie milimetrică, iar acolo se făcea totul pe laptop. Plus că, din punctul meu de vedere, este țara ideală de vizitat. Ai tot. Munte, mare, orașe vechi, cultură, gastronomie.

Playtech: De ce te-ai întors în România, în ce an?

Andrei: M-am întors în România în 2015. Am simțit tot timpul că o să mă întorc și să realizez ceva. Iar acel moment a venit când am cunoscut-o pe Ayfer, soția mea.

Playtech: Cât de greu a fost să îți îndeplinești visul pe meleaguri mioritice?

Andrei: Nu știu dacă îl pot numi un vis, pentru că nu prea știam în ce mă bag. A fost foarte important că era ceva ce am costruit de la zero, era în România și îmi plăcea foarte mult.

Playtech: După acești ani de birocrație autohtonă, ai mai recomanda și altor români să se întoarcă în țară să-și deschidă o afacere?

Andrei: Da, aș vrea că mulți tineri, după diferite experiențe, să revină acasă și să facă lucruri frumoase cu care să se mândrească.

Playtech: Ai făcut o facultate de construcții, domeniu total diferit față de ce faci acum. Ți-a fost greu cu afacerea ta actuală, având în vedere că nu aveai pregătire?

Andrei: Cred că unul dintre secrete a fost faptul că nu eram profesionist în domeniu și am avut o altă abordare: să fac un lucru și acela să îl fac foarte bine. Și așa a pornit Arrosticini food truck. În acest food truck facem frigărui de berbecuț.

Playtech: Descrie-ne puțin Ou București, ce putem servi acolo și de ce ar trebui să vină lumea pentru o omletă “altfel”.

Andrei: Oul, cel mai versatil ingredient din bucătărie. Când vorbești de mic-dejun te gândești la ou. Și pe același concept, “fă un lucru, dar acela să îl faci bine”, a luat naștere Ou București. Aici încercăm să arătăm că oul a fost primul, nu găina! Și ne mândrim cu omleta în stil franțuzesc, adică o omletă cremoasă și pufoasă care, pe vremuri era testul bucătarului în restaurantele din Franța. Ai nevoie de o tigaie, unt și ouă. Iar în bucătărie preparatele ‘simple’ sunt cel mai greu de executat.

Playtech: Mergi și pe la festivaluri cu food truck-ul. Cum este experiența la un festival, ce caută oamenii?

Andrei: Da, festivalurile și food truck-ul, combinația perfectă! Iar atunci când faci un produs nișat, Arrosticini (frigărui de berbecuț), ești căutat.

Playtech: Ce planuri de viitor ai?

Andrei: Avem și planuri de viitor. Din toamnă, se deschide Sanki, primul ramen bar din București unde această supă japoneză este vedetă. Totul făcut de la zero! Supă, noodels, uleiuri. O altă aventură!

Așadar, dacă ești pasionat de așa ceva, acum ai aflat că există un loc în București unde se gătesc doar ouă, sub diverse forme. Se numește Ou București și poți servi micul dejun aici pe tot parcursul zilei.