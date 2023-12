Dumitru Dragomir va primi pensie specială în 2024 de la statul român: ”O să fiu mai bogat”. Ce sumă va încasa

Dumitru Dragomir este cunoscut din perioada în care a fost președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, dar a avut o perioadă în care a fost implicat și în politică. ”Corleone” așteaptă anul 2024 pentru a încasa pensia specială de la statul român și se laudă ca va primi o mică avere.

Dumitru Dragomir a avut patru mandate consecutive în fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal, din 1996 până în noiembrie 2013, când a pierdut alegerile în fața lui Gino Iorgulescu. Acesta l-a bătut cu 11-7.

Fostul șef al Ligii Profesioniste de fotbal a dezvăluit că în 2024 va primi pensie specială. Acesta susține că mai are de încasat o parte din pensia de parlamentar, în valoare de 7.000 de lei lunar. Dumitru Dragomir a fost parlamentar în două legislaturi, în perioada 2000 – 2008.

70 și ceva de milioane de lei pe lună (n.r. peste 7.000 de lei), atât are un parlamentar. Trebuie să mi-o dea doar pe câteva luni și devin mai bogat”, a mărturisit Dumitru Dragomir, pentru Fanatik .

“La anul o să fiu mai bogat, poate, pentru că îmi dau și pensia specială din urmă. Pensia de parlamentar. Acum e lege. Trebuie să îmi dea pensiile din urmă. Am de luat pe câteva luni. Am două legislaturi întregi.

Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri despre perioada neagra din 2013, atunci când a fost la un pas de faliment, după ce împrumutase bani de la bancă pentru a începe o nouă afacere. Omul de afaceri a mărturisit gândurile care îi treceau prin minte în cel mai greu an din viața sa,

”Acum zece ani îmi venea să îmi pun ștreangul de gât. Așa se zice în popor, dar eram distrus. Pierdeam tot. Cel mai mult am pierdut patru milioane de dolari o dată. Într-o singură zi, la business. Era să alunec cu totul. Aveam pensie bună, dar copiii mei sufereau.

Am luat niște bani împrumut și am cumpărat niște saloane de evenimente. Am făcut cinci saloane de evenimente, cele mai frumoase din România”, a povestit Dumitru Dragomir pentru sursa citată.