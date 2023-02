Doi români au făcut o afacere cu potențial de milioane: Cluj, Timișoara, București, toate sunt pe lista „micii manufacturi”

Doi români au venit cu o idee simplă, dar care s-a dovedit a fi de un real succes, după cum îți vom povesti în cele ce urmează.

Mai exact, Alexandra Şoman şi Radu Muj făuresc bijuterii contemporane sub numele de Orfevru, ia acum, cei doi vor să obțină finanţare pentru un atelier în Capitală

Ei își vând creațiile în special la târguri, însă și prin intermediul platformelor specializate și a rețelelor de socializare.

Cum și când a început totul

Totul a început în 2015, în momentul în care Alexandra i-a dat lui Radu o misiune care, la momentul respectiv, părea una imposibilă: de a-i construi o bijuterie formată din două cristale, care să o reprezinte.

Și cum bijuteria a ieșit bine, cei doi au pornit, într-o primă instanță, o mică afacere în Cluj, ca mai apoi să se extindă în Timişoara. Așa cum menționam anterior, românii au de gând să cucerească și Capitala.

„Acea bijuterie a impresionat-o, deşi era ceva simplu. Iar de aici i-a venit o idee că am puteam să facem mai multe astfel de bijuterii, iniţial doar pentru noi. Apoi, în 2017, atunci când a venit din Polonia de la un schimb de experienţă, a adus nişte chihlimbar şi câteva pietre semipreţioase cu care am început să lucrăm mai intens”, a declarat Radu Muj, citat de zf.ro.

Încetul cu încetul, cei doi au început să vândă bijuteriile, iar succesul nu a întârziat să apară.

„Momentan avem un atelier improvizat. Am început să vindem în 2016 bijuteriile, cred că atunci a fost primul târg la care am participat fizic pentru că deja aveam o colecţie realizată. Iar ulterior, am început să ne promovăm şi pe social media, acolo unde se şi pot comanda produsele.

(…) Sunt bijuterii de inspiraţie personală, adică transpunem profund gândurile sau trăirile sau imaginaţia pe care o avem în anumite forme. Facem bijuterii din ceea ce ne inspiră şi din ceea ce vrem să transmitem”, au mai spus românii, conform sursei citate anterior.

Poate cel mai interesant aspect este că nu vor să industrializeze afacerea, ci s-o păstreze la nivel de mică manufactură, de vreme ce vor să continue să creeze bijuterii „cu suflet”.

Mai mult, cei doi au în plan inclusiv un mic showroom.