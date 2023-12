David Popovici, prima reacţie după ce a câştigat medalia de bronz la 100 de metri liber. Ce a spus înotătorul

David Popovici a câștigat medalia de bronz la Campionatele Europene de Înot în bazin scurt de la Otopeni. Acesta a avut o reacţie de mare campion după cursă și a recunoscut că adversarii săi au fost mai buni în competiția de la Otopeni, Dar le-a transmis un avertisment.

Reacția lui David Popovici după câștigarea medaliei

După ce s-a clasat pe locul patru în finala de 200 metri liber, David Popovici a avut o prestație mult mai bună la 100 metri liber și a cucerit medalia de bronz. Acesta a fost cronometrat cu timpul de 46.05, dar a avut o revenire fabuloasă pe ultimii 25 de metri. La jumătatea cursei, înotătorul român era pe ultimul loc.

Francezul Maxime Grousset (45.46) a câştigat medalia de aur, în timp ce Alessandro Miressi (45.51) a cucerit argintul.

La finalul cursei, David Popovici a recunoscut că cei doi sportivi care l-au învins sunt mai buni decât el în acest moment, dar a subliniat că vor urma multe alte concursuri în care își va putea lua revanșa. De asemenea, el a mărturisit că nu îi place să înoate în bazin scurt.

”Au fost multe valuri. Asta râdeam şi cu câţiva înotători. Cu cel englez şi cu portughezul. Au fost valuri, dar a fost frumos. A fost o cursă rapidă şi mă bucur că am reuşit să urc pe podium. E tot ceea ce s-a putut şi în continuare italianul şi francezul sunt mai buni decât mine. Ei m-au bătut şi la Campionatul Mondial în bazin scurt. Dar din fericire o să mai fie o mulţime de concursuri şi de abia aştept să fiu acolo, în faţa lor, când va veni vremea”, a declarat David Popovici la finalul cursei.

A doua medalie pentru David Popovici în bazin scurt

David Popovici a mai spus că nu a fost dezamăgit de ratarea unei medalii la 200 m liber, probă la care a cucerit aurul în urmă cu doi ani, la Kazan, ”Chiar dacă nu am reuşit să ating podiumul, am reuşit să am un timp foarte bun de care am fost mulţumit. Ăsta e sportul, uneori câştigi, alteori înveţi”, a adăugat înotătorul.

În anul 2022, David Popovici a devenit dublu campion mondial și european în bazin olimpic,

Medalia de bronz câștigată azi este a doua pentru David Popovici în cariera sa la competiția continentală în bazin scurt și a 15-a pentru România. De-a lungul timpului, sportivii noștri au câștigat alte 13 medalii: 4 de argint și 9 de bronz. La actuala ediție a mai urcat pe podium și Andrei Ungur, care a luat bronz la 100 metri spate