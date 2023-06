Cele mai interesante și utile invenții ale lui Benjamin Franklin

Absolut genial prin definiție, Benjamin Franklin avea doar 11 ani când a pus bazele primei sale invenții.

Evident, el nu s-a oprit aici, ci a continuat să creeze o mulțime de dispozitive inovatoare care aveau să schimbe America pentru totdeauna, dacă nu chiar lumea întreagă.

Benjamin Franklin a fost multe lucruri interesante la viața lui. A fost un om de stat, a lucrat în presă, deținând funcția de editor de ziare și, mai mult decât atât, a fost, fără dar și poate, unul dintre arhitecții Revoluției Americane.

Dar, în esență, Franklin a fost un mare inventator, iar pe această nișă ne vom axa în cele ce urmează.

Mintea lui remarcabilă nu părea să se oprească niciodată, așa cum dovedesc, de altfel, aceste invenții ale lui Benjamin Franklin care au rămas în istorie.

Cine a fost, de fapt, Benjamin Franklin

Benjamin Franklin s-a născut în data de 17 ianuarie 1706, în Boston, Massachusetts, iar de la o vârstă relativ fragedă și-a pus mintea la contribuție pentru a inventa dispozitive cât se poate de interesante ce vor ajunge să ajute omenirea să facă un pas în față.

Deși a trebuit să abandoneze școala la vârsta de 10 ani pentru a da o mână de ajutor în magazinul de lumânări și săpun al tatălui său (care nu prea funcționa) și-a folosit timpul liber pentru a citi zeci, poate chiar sute de cărți, iar la vârsta de 11 ani, Franklin a venit cu una dintre primele sale invenții: aripioarele de înot din lemn care te ajută să înoți un pic mai repede.

Spre deosebire de aripioarele de înot de astăzi, pe care înotătorii le atașează de picioare, Franklin, în vârstă de 11 ani atunci, și-a atașat aripioarele de înot de mâini.

„Am făcut două palete ovale, fiecare de aproximativ 10 inci lungime și șase lățime, cu o gaură pentru degetul mare, pentru a se atașa de palmă”, a scris Franklin mai târziu într-unul dintre eseele sale despre arta înotului.

„Semănau mult cu paletele unui pictor. În timp ce înotam, am împins marginile acestora înainte și am lovit apa cu suprafețele lor plate în timp ce le-am tras înapoi. Îmi amintesc că am înotat mai repede cu ajutorul acestor palete, dar ele au ajuns să îmi obosească destul de mult încheieturile”, a mai notat inventatorul.

Pe măsură ce a crescut, înclinația lui Benjamin Franklin pentru invenții a atins alte cote. Fără îndoială, un om cu multe talente și cu multe pasiuni, Franklin a inventat un castron de supă care nu se putea vărsa, un instrument muzical numit armonică (muzicuță) de sticlă, un dispozitiv special creat pentru a agăța cărțile de pe rafturile înalte și chiar ochelarii bifocali.

Fiind un citiror avid, dar suferind atât de miopie cât și de hipermetropie, Franklin părea să se fi săturat să fie nevoit să-și schimbe constant ochelarii.

Așadar, a inventat ceea ce el a numit „ochelari dubli”. După cum informează Muzeul Național de Istorie Americană Smithsonian, Benjamin Franklin ar fi tăiat lentilele a două perechi de ochelari și ar fi plasat mai apoi, „jumătate din fiecare fel asociat în același cerc”.

„Indiferent dacă ochii se uită în sus sau în jos, sau dacă vreau să văd clar de departe sau de aproape, mă ajută”, a remarcat Franklin.

De asemenea, într-o scrisoare adresată prietenului său George Whatley, Franklin a anunțat cu bucurie că „ochelarii dubli” l-au ajutat destul de mult, făcându-i ochii cu adevărat „folositori”.

Paratrăsnetul lui Benjamin Franklin

Chiar și așa, poate cea mai faimoasă invenție a lui Benjamin Franklin este paratrăsnetul, pe care a pus-o la cale în jurul anului 1752.

În acea perioadă, fulgerele reprezentau un pericol destul de mare pentru orașele din întreaga lume. Bisericile erau în special în pericol, deoarece aceste clădiri erau adesea cele mai înalte dintr-o anumită comunitate. Coincidența făcea ca Benajamin Franklin să fie deosebit de fascinat de fulgere și de felul în care se produc acestea, astfel că a căutat o metodă pentru a-i ajuta pe oameni.

În 1752, marele inventator a stabilit că fulgerul era electric prin faimosul său experiment cu zmeul. Apoi, a atașat o cheie de metal de un zmeu și a observat sarcina electrică care cobora de pe cerul furtunos.

Desigur, nu el a inventat electricitatea, dar este important de menționat că a făcut o observație crucială despre fulgere, schimbând tot ceea ce se credea că se știa despre subiect, până în acel moment.

Cu aceste cunoștințe la purtător, Benjamin Franklin a inventat paratrăsnetul. El a emis ipoteza că plasarea unei tije de fier pe clădiri le-ar putea proteja de loviturile distructive ale fulgerelor în timpul furtunilor, astfel că s-ar evita incendiul de după.

„Fie ca cunoașterea acestei puteri a punctelor să fie de folos omenirii, în scopul protejării caselor, bisericilor, corăbiilor etc., de lovitura fulgerului, îndemnându-ne să fixăm, pe părțile cele mai înalte ale acelor edificii, vergele verticale de fier în formă ascuțită, subțire la capăt ca un vârf de ac”, ar fi spus el, la un moment dat, potrivit Institutului Franklin.

„Este drept că aceste tije ascuțite nu ar putea să tragă focul electric dintr-un nor înainte ca acesta să se apropie suficient de mult pentru a lovi și, prin urmare, să ne ferească de cea mai bruscă și îngrozitoare nenorocire!”, s-a menționat, de asemenea.

După ce a instalat un paratrăsnet pe propria sa casă din Philadelphia, mulți alții i-au urmat rapid exemplul atât în Statele Unite ale Americii, cât și peste Ocean, în Europa.

Potrivit Centrului Constituției, chiar și regele George al III-lea a decis, la un moment dat, să-l asculte pe Benjamin Franklin, astfel că și-a instalat un paratrăsnet pentru a se feri de eventualele tragedii cauzate de un fulger.

În timpul vieții sale, omul de știință s-a concentrat pe foarte multe domenii, însă nimic nu demonstrează cu adevărat profunzimea minții sale ca invențiile pe care le-a lăsat moștenire omenirii.

Evident, de-a lungul timpului, invențiile sale au fost fie contestate, fie îmbunătățite, însă indiferent de situație, geniul minții sale nu poate fi contestat în niciunul dintre cazuri, mai ales dacă este să luăm în calcul faptul că Franklin nu și-a terminat niciodată studiile și a fost un autodidact excelent.