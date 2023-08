Ce poți vedea în 24 de ore, la Londra. Capitala Regatului Unit, văzută pe „repede-înainte”

Londra este, fără dar și poate, unul dintre cele mai frumoase orașe din lume. Are istorie, viață de noapte și diversitate cât cuprinde, astfel încât fiecare om de pe Pământ, indiferent de modul în care este construit, să-și poată găsi, într-o oarecare măsură, locul. Iar acest lucru este, cu adevărat, minunat.

Săptămâna trecut, la invitația Netflix, ajungeam pentru prima oară în capitala Angliei. „Cum? Ești din România și abia acum vezi Londra?”, s-au mirat câțiva cunoscuți. Evident, se poate să fii român și să nu fi văzut până acum Londra, iar eu sunt dovada vie a acestui lucru care, totuși, s-a schimbat recent, ca să nu care-cumva să fac notă discordantă cu neamul.

Iar dacă despre motivul pentru care am fost invitată de Netflix la Londra am povestit deja în acest articol, pe care te invit să-l citești, astăzi am să-ți detaliez ce am făcut „în timpul liber” prin Londra.

Soho, „buricul târgului” londonez

Ce-i drept, marele avantaj pe care l-am avut a fost că am fost cazată în „buricul târgului”, în Soho, cartierul care, conform altora, nu doarme niciodată.

N-aș spune că acest lucru este neaparat adevărat, însă este drept că m-am nimerit acolo într-o zi de marți, nicidecum în weekend, când presupun că totul prinde viață într-un ritm amețitor, așa cum vezi, cel mai probabil, în filmele și serialele englezești.

Așadar, ținând cont de acest lucru, mi-a fost mult mai ușor să vizitez câteva dintre cele mai importante obiective turistice londoneze.

Dacă, într-o primă instanță, am decis să mă las ghidată de Google Maps, roaming-ul defectuos de la Digi RCS RDS m-a impulsionat să renunț la idee, încercând să mă consolez cu faptul că „asta e, timpul e scurt, așa că mai bine să mă bucur totuși că văd Soho, lăsăm Big Ben-ul și Westminster Abbey pentru altă ocazie”. Nu de alta, dar săgețica se juca cu nervii mei în toate direcțiile, așadar nu am vrut să risc să mă pierd pe străduțe, fără șanse reale de a putea să mă întorc înapoi la hotel.

În concluzie, în prima seară am ales să mă aventurez un pic pe străduțele din Soho, ca mai apoi să mă refugiez într-un pub tipic englezesc, cu lemn ca leitmotif, un meci pus în surdină și britanici absorbiți de evoluția echipei preferate, care juca în direct, în acel moment. Nu, nu sunt microbistă de fel, dar trebuie să recunosc că atmosfera din Leicester Arms îmi dădea un oarecare sentiment de confort, de… acasă.

Am cântărit mult dacă să intru, sau nu, de vreme ce eram obișnuită cu gândirea „românească” potrivit căreia, e „rușine” ca o femeie să intre singură într-un bar și să bea niște beri.

Nu numai că nu a ridicat nimeni nicio sprânceană, dar nici deranjată nu am fost în vreun fel, singurele interacțiuni umane pe care le-am avut fiind cea cu barmanul și cu doi-trei englezi care s-au nimerit să treacă pe lângă masa la care stăteam și care m-au salutat din mers, extrem de politicos, și și-au văzut de drumul spre masa lor, fără să încerce nimic nepotrivit. Un fel de „bună, vecine”.

Încărcată de bună dispoziție, am ales să-mi lungesc noaptea prin Soho, dar nu prea departe de hotelul la care eram cazată, și să mă pierd un pic în detaliile clădirilor absolut senzaționale, fără kitsch, fără stiluri arhitecturale amestecate, în funcție de cum i-a „tunat” fiecărui edil, așa cum vezi în multe orașe din România, în special în cele din Moldova și Bărăgan.

Oportunitatea de a vizita câteva dintre cele mai cunoscute obiective turistice londoneze, ivită din senin

Cum evenimentul organizat în onoarea Rebel Moon, de la Netflix, s-a desfășurat în primele ore ale dimineții, îmi rămâneau ceasuri bune până la momentul în care trebuia să mă urc înapoi în avion, ca să revin în țară, drept pentru care m-am confruntat cu o întrebare: Google Maps nu prea vrea să mă ajute, deci ce fac eu cu viața mea până atunci?

Evident, singura soluție era să revizitez toate străduțele văzute deja cu o seară înainte, dar norocul a fost de partea mea de vreme ce, nu apuc să mă deplasez prea mult că observ ceva în depărtare care părea să semene destul de mult cu Big Ben.

M-am prins instant că sunt la vreo 20 de minute de mers pe jos până la turnul cu ceas, dar și până la Westminster, adică zona în care se concentrează absolut tot ceea ce vrei să vezi în Londra, dacă ai la dispoziție 24 de ore, așa cum am avut eu.

Am luat-o la picior, trecând absolut întâmplător prin parcul St. James, cel mai cunoscut și vizitat loc de agrement de felul lui, în care am avut plăcuta surpriză să văd oameni relaxându-se pe iarbă, curățenie impecabilă în jurul lor, dar și un lac pe malul căruia moțăiau la soare lebede, rățuște și porumbei, în admirația totală a turiștilor gură-cască, asemenea mie.

Am profitat de ocazie și am petrecut, la rândul meu, câteva clipe întinsă pe iarbă, la umbră, încercând să mă conectez cu natura londoneză, după care am mers mai departe spre Westminster Abbey, locul unde se încoronează regi și regine, se căsătoresc prinți și prințese, într-un final, care servește drept ultimă destinație, înainte să fie conduși pe ultimul drum.

Deși am nimerit o Londră în plină renovare, cu utilaje zumzăind peste tot, forfota turistică nu părea câtuși de putin deranjată de asta, ba chiar dimpotrivă, râurile de spanioli, portughezi, francezi, etc, deplasându-se cu o dexteritate proverbială printre muncitori și buldozere.

Într-un final, dincolo de faptul că mă aflam la Londra pentru prima dată în viața mea, pot spune că am marcat încă o premieră: m-am descurcat în 2023 cum aș fi făcut-o în 1995, fără Google Maps, doar cu un pic de atenție la purtător și multă determinare, ajungând înapoi la hotel fără probleme, în timp optim și fără să mă rătăcesc nici măcar o singură dată.