Banca Transilvania, „pe butuci”: cum și-a lăsat gigantul clienții cu „buza umflată”

Clienții Băncii Transilvania întâmpină, în această perioadă, unele dificultăți, după cum vei afla din cele ce urmează.

Mai exact, aceștia nu pot interoga soldul și nici nu pot face plăți, sistemul informatic al gigantului bancar fiind „pe butuci”.

Întrebați despre neplăcerile în cauză, angajații Băncii Transilvania au informat că nu au habar dacă ceea ce s-a întâmplat are, sau nu, la bază un atac informatic.

„Da, sistemele sunt nefuncționale. Se lucrează la remediere. Nu știm când se va rezolva”, a declarat un angajat al băncii, conform Economica.

Vestea bună este că, în ceea ce privește cardurile, acestea rămân funcționale, în format clasic.

Clienții au luat cu asalt call center-ul Băncii Transilvania

Cum multe afaceri din România se bazează pe serviciile Băncii Transilvania, call center-ul a fost luat cu asalt, clienții solicitând explicații despre nefuncționalitatea serviciilor. Mai mult, același lucru s-a întâmplat și în cadrul altor canale de comunicare puse la dispoziție de bancă clienților săi.

BT Pay și BT 24 sunt două dintre serviciile afectate de defecțiuni, practic, acestea fiind unele dintre cele mai importante din portofoliu.

Evident, rămâne în picioare varianta tranzacțiilor clasice, la ghișee, însă cum acestea se închid la ora 17:00, în fiecare zi lucrătoare, metoda nu are șanse să înlocuiască ceea ce oferă aplicațiile, în general.

BT Visual Help s-a dovedit a fi, la rândul ei, nefuncțională.

În acest sens, Banca Transilvania a emis un comunicat oficial, destinat tuturor clienților săi:

„Banca Transilvania își testează sistemele informatice în perioada 22 – 24 ianuarie, iar în nopțile de 22/23 ianuarie și 23/24 ianuarie, timp de aproximativ trei ore/noapte, în intervalul 00.00 – 03.00:

BT24 și NeoBT nu vor funcționa;

Cardurile și BT Pay vor funcționa cu intermitențe.

Banca a ales să realizeze testările noaptea și într-o perioadă cu zile nelucrătoare, când numărul de tranzacții este mai mic, așa încât disconfortul clienților să fie cât mai redus.

O astfel de testare a sistemelor IT este obligatorie în domeniul bancar și trebuie realizată anual. Diferă de mentenanțe, care au loc de mai multe ori pe an și sunt actualizări IT necesare pentru a întreține și îmbunătăți infrastructura hardware și software BT. Ambele au însă legătură cu performanța de funcționare IT, cu siguranța și securitatea datelor și banilor clienților”.