Banca românească 100% digitală, o alternativă perfectă la Revolut. Când se lansează, legătura cu Banca Transilvania

Tot mai mulți români au început să se împace cu serviciile digitale pentru administrarea banilor, acesta este și motivul pentru care suntem pe locul doi în lume la utilizatori de Revolut. Din fericire, în curând, vom avea și o bancă digitală românească.

Salt Bank va fi o bancă digitală 100% românească, parte a grupului Banca Transilvania. Va intra în funcțiune din 2024 și va oferi toate serviciile pe care le asociezi în mod tradițional atât cu o bancă, cât și cu Revolut. La bază, nu vorbim de o bancă complet nouă, creată de la zero, ci este o reinventare a Idea Bank, preluată de BT în 2021.

Banca Transilvania lansează banca digitală Salt Bank

Conform comunicatului publicat pe site-ul Banca Transilvania, intenția este de a aduce pe piață o bancă digitală ”Made in Romania”. „La alegerea numelui Salt Bank, am căutat ceva care să rezoneze cu noi, oamenii de aici. Acest nume reprezintă un salt de la clișeele tradiționale și un avans în inovație, agilitate și progres. Este un nume care vorbește despre ambițiile noastre, dar in același timp este simplu și familiar”, spune Gabriela Nistor, actualul director al Idea Bank și viitorul director general al Salt Bank.

Pe partea tehnică, conform datelor obținute de Profit.ro, Salt Bank se va baza pe o arhitectură de tip SaaS Cloud (Software as a Service). În acest scop, va lucra cu Engine by Starling, cu mențiunea foarte importantă că parteneriatul respectiv face subiectul unei analize și eventuale aprobări de către autoritatea de reglementare și supraveghere.

Engine by Starling, ”creierul” din spatele Salt Bank

Construită pe bază de cloud, platforma bancară Engine by Starling va fi esențială pentru a deservi piața din România cu un mecanism bancar digital similar cu ceea ce oferă Revolut la momentul de față. Provenit din Marea Britanie, Engine susține și Starling Bank cu aproximativ 3,6 milioane de clienți în Regat.

Idea Bank ce urmează să se transforme în Salt Bank în următoarele luni face parte din grupul Banca Transilvania și a fost a treia bancă cumpărată de către cea mai mare bancă din România după valoarea activelor. Celelalte două achiziții au fost Bancpost în 2018 și Volksbank România în 2015.