Adio, vouchere de vacanță pentru această categorie de bugetari. Marcel Ciolacu: ”Nu le e rușine să ceară?”

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat, joi seară, că nu poate accepta să ofere vouchere de vacanță unei categorii de bugetari. Șeful Guvernului a întrebat chiar dacă acestor angajați de la stat nu le este rușine să ceară astfel de tichete.

Categoria de bugetari care nu va primi vouchere de vacanță

Premierul a declarat că nu poate accepta ca un bugetar care este plătit cu 2.000 de euro pe lună să primească și vouchere de vacanță.

”Înțeleg că trebuie să fii plătit decent, dar bugetarii au un job mai sigur decât în privat. Dar nu ți-e rușine să ceri voucher de vacanță și pachețel de mâncare când ai salariul mai mare decât președintele? Dacă tu ai salariu mai mare decât președintele României, nu îți e rușine să întinzi mâna să îmi ceri voucher de vacanță? Nu vrei să îți dau și pachețel (cu mâncare pentru muncă, n.r)?”, a spus Marcel Ciolacu.

Premierul vrea comasarea multor instituții

De asemenea, premierul a spus că vrea comasarea multor instituții din țară, precizând că România are cei mai mulți ordonatori de credite din lume, mai exact 16.000, iar fiecare dintre aceștia are în subordine director economic, contabil etc.

”Nu desființăm nici un teatru, nici o bibliotecă. Dar nu e posibil ca fiecare să fie ordonator de credite (…) Fac ceea ce trebuie pentru țara mea. Cred că foarte multe instituții din statul român trebuie comasate. Reorganizare nu înseamnă desființare. Foarte probabil să plece unii dintre ei după reorganizare. Cu certitudine vor dispărea multe funcții de șefi. E evident că în sistemul bugetar trebuie să se facă o reformă. Aveți fraierul de serviciu care își asumă această reformă. (…) Nu va fi tăiat niciun salariu în România. Dar nici nu pot să accept să mergi la job, să fii șef peste posturi goale. Peste 70% din posturile vacante sunt bugetate”, a spus el, la România TV.

Totodată, Marcel Ciolacu a spus că ultima șansă a României de a se dezvolta este aceea de a adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Premierul a precizat că nu poate accepta ca PSD să plătească nota de plată pentru ce au mâncat alții în timpul pandemiei de coronavirus, când au îndatorat țara cu 200 de miliarde.